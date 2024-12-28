اليوم.. قصور الثقافة تحتفل بالمسيرة الإبداعية لمحمد فوزي بالغربية

كتب- محمد شاكر:

تقيم الهيئة العامة لقصور الثقافة بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، في الثانية عشرة ظهر اليوم السبت، احتفالية رمز من رموز القرية، بقرية عطفة الجندي بالغربية، احتفالا بمسيرة الفنان والمطرب الكبير محمد فوزي، ضمن برنامج احتفالات وزارة الثقافة برموز وأعلام الفن والإبداع.

الاحتفالية تقيمها الإدارة العامة لثقافة القرية، بإدارة د. بدوي مبروك، التابعة للإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، بحضور بعض أفراد عائلة المطرب الراحل.

وتشهد الاحتفالية المنفذة بالتعاون مع فرع ثقافة الغربية برئاسة وائل شاهين، وإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي، برئاسة أحمد درويش، محاضرة عن السيرة الذاتية والإبداعية للفنان الكبير ابن الغربية للمحاضر د. سامح حبيب، وفقرة شعرية لكل من الشاعر مصطفى منصور، وسهام القصاص، بالإضافة إلى عرض موسيقي، ويدير برنامج الاحتفالية نجلاء نصر الدين مدير قصر ثقافة طنطا.

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