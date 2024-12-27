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إعلامي: ما يحدث في غزة أصبح مرعبًا

11:53 م الجمعة 27 ديسمبر 2024

الإعلامي الدكتور فهمي بهجت

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كتب- حسن مرسي:

قال الإعلامي الدكتور فهمي بهجت، إن إسرائيل دولة متطرفة وإرهابية، ويجب أن يقف المجتمع الدولي بالكامل تجاه العدوان المستمر على الشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى أن العالم لم يشهد تطرفًا وإرهابًا بصورة مُماثلة للإرهاب الإسرائيلي.

وأضاف "بهجت"، خلال تقديمه برنامج "المحاور"، المذاع على فضائية "الشمس"، أن أوروبا والعالم الغربي يشاهدون ما يحدث في قطاع غزة من جرائم، ولا يفعل شيء إلا التنديد، معقبًا: "المجتمع الدولي يُشاهد ما يحدث في غزة، ولا حياة لمن تنادي".

وأوضح أن الكثير يتمنى ضياع مصر، وتحول مصر لمثل الدول غير المستقرة في المنطقة، متمنيًا من الشعب المصري أن يرصد العناصر المتطرفة التي تعيش بين أبنائه وتدعو لعدم الاستقرار، معقبًا: "ما يحدث في غزة والسودان أصبح مرعبًا".

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