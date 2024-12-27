أديب يدعو لفتح حوار مع سوريا: لا أرى مانعًا طالما لم تستخدم كمنصة ضدك

كتب- حسن مرسي:

دعا الإعلامي عمرو أديب إلى ضرورة أن تتخذ مصر موقفًا واضحًا تجاه التطورات الأخيرة في سوريا، وأن تقوم بفتح حوار مع الإدارة السورية الجديدة، معربًا عن أسفه لعدم وجود رؤية واضحة حتى الآن بشأن طبيعة العلاقة بين البلدين.

وفي برنامجه "الحكاية"، أشار أديب إلى أن مصر أمام خيارين: إما التعامل مع الإدارة السورية الجديدة، أو مقاطعتها تمامًا، مؤكدًا أن معظم الدول العربية اختارت خيار التواصل مع سوريا، مشيرًا إلى تحركات سعودية وأردنية وعراقية في هذا الاتجاه.

أضاف مقدم "الحكاية": أن تسمع من أحمد الشرع أفضل من أن تسمع عنه، يجب أن يكون للإدارة المصرية دور فاعل في سوريا من خلال التواصل المباشر مع الإدارة الجديدة لسوريا، طالما لا يتم استخدام سوريا كمنصة ضدك لا أرى مانعًا من التواصل".

ولفت أديب إلى الزيارة التي قام بها رئيس المخابرات العراقي إلى سوريا، موضحًا: "الجولاني قابل رئيس المخابرات العراقي والمسدس في جنبه، الراجل اللي كان عايز يقتله بالأمس جه قابله النهاردة".

وأكد أديب أن مصر لديها مصالح مشتركة مع سوريا، وأن العلاقات التاريخية بين البلدين تستدعي إعادة النظر في طبيعة هذه العلاقات. ودعا إلى إرسال وفد مصري إلى دمشق للقاء المسؤولين السوريين والاطلاع على آخر التطورات.

وأوضح أديب أن رأيه الشخصي لا يلزم الحكومة المصرية، وأن القرار النهائي بشأن العلاقات مع سوريا يعود إلى وزارة الخارجية والحكومة، ومع ذلك، أكد على أهمية الحوار والتفاهم بين الدول، وأن مصر لا يجب أن تغلق باب الحوار مع أي دولة.

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