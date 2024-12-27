عمرو أديب عن لقاء رئيس الوزراء برجال الأعمال: "سيبوا الناس تتكلم وتتبحبح"

كتب- حسن مرسي:

علق الإعلامي عمرو أديب، على لقاء رئيس الوزراء مصطفى مدبولي عددًا من كبار المستثمرين ورجال الأعمال لبحث مقرحاتهم الاقتصادية.

خلال برنامجه "الحكاية"، عبر فضائية "mbc مصر"، أكد أديب، أن لقاء رئيس الوزراء برجال الأعمال شيء إيجابي، اللي كانوا موجودين في الاجتماع الواحد منهم شهبندر مجاله، دي مكنتش موقعة حربية.

وأضاف مقدم "الحكاية": "صوتنا اتنبح عشان الحوار ده يتم، سيبوا الناس تتكلم وتتبحبح، طول الوقت الحكومة بتكلمنا وإحنا بنسمع، إمبارح كان القطاع الخاص بيتكلم والحكومة لازم تسمع، هذا لا ينتقص منها في شيء".

وتابع أديب، أن هناك اقتناع من الدولة بضرورة وحتمية تصدر القطاع الخاص للمشهد الاقتصادي، لازم النسبة تبقى 70 : 30 لصالح القطاع الخاص ليس العكس.

وأكمل الإعلامي عمرو أديب: "الدولة ليست مديرًا جيدًا، وليس من عمل الحكومة أن تكون منافسًا للقطاع الخاص في السوق، حتى لو كانت المشاركة بزي تنكري، يجب أت تفسح الدولة مجالا للقطاع الخاص ليتحرك بحرية".

واختتم أديب: "لقاء مدبولي مع كبار المستثمرين مكنتش مناظرة، رئيس الوزراء كان يستمع لمقتررحات رجال الأعمال للخروج من أزمة، رأس الحكمة كانت معجزة لن تتكرر كل عام، مش هنفضل طول حياتنا نبيع أرض لازم نصنع ونصدر ونجيب سياحة".

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