مستمرة حتى الغد.. الأرصاد تحذر من الأمطار الغزيرة والرعدية على هذه المناطق

"الأوقاف": افتتاح ٢٧ مسجدًا جديدًا الجمعة ضمن خطة إعمار بيوت الله

كتب- أحمد عبدالمنعم:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار الأمطار المتوسطة وقد تكون غزيرة ورعدية أحيانا على مناطق من "مطروح- إسكندرية- شمال البحيرة

شمال كفرالشيخ- بورسعيد) على فترات متقطعة.

وأوضحت الأرصاد أنه من خلال الرصد بالأقمار الصناعية وتحديث خرائط الطقس فمن المتوقع أن تستمر حالة عدم الاستقرار في المناطق المذكورة من الساعة العاشرة مساء اليوم الجمعة وحتى العاشرة من مساء غدا السبت.

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