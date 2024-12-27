الأوقاف: افتتاح المساجد أسبوعيًا أصبح أمرًا روتينيًا

كتب- حسن مرسي:

كشف الدكتور أسامة رسلان، المتحدث باسم وزارة الأوقاف، تفاصيل افتتاح 34 مسجدا جديدا اليوم ضمن خطتها لإعمار بيوت الله.

وقال رسلان، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن افتتاح المساجد أصبح أمرًا روتينيًا، حيث تشهد البلاد افتتاح عدد من المساجد الجديدة أسبوعياً.

وأشار متحدث الأوقاف إلى أن هذه المساجد تم بناؤها وتجديدها وصيانتها وفقًا لأعلى المعايير، وذلك بهدف توفير بيئة مناسبة للعبادة والممارسة الدينية.

وشملت المساجد التي تم افتتاحها اليوم مجموعة متنوعة من الأعمال، منها الإحلال والتجديد لعدد 17 مسجدًا، والصيانة والتطوير لعدد 17 مسجدًا آخر.

وتم توزيع هذه المساجد على 14 محافظة مصرية، مما يعكس حرص الوزارة على تغطية جميع مناطق الجمهورية.

وأكد المتحدث الرسمي لوزارة الأوقاف أن هذه الجهود تأتي في إطار الخطة الشاملة التي تنتهجها الوزارة لإعمار المساجد وتطويرها، وذلك بهدف توفير بيئة مناسبة للعبادة وتلبية احتياجات المواطنين الدينية.

اقرأ أيضا:

وزير الزراعة ونظيره الأردني يتفقان على تلبية احتياجات السلع والمنتجات الغذائية بين البلدين

تحرك من وزارة العمل بعد سقوط عامل من أعلى نقابة الصحفيين