لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

القاهرة 14 درجة.. بيان عاجل من الأرصاد بشأن استمرار الأجواء شديدة البرودة

09:28 م الجمعة 27 ديسمبر 2024

الطقس

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- أحمد عبدالمنعم:
حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في منشور عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" من استمرار الأجواء شديدة البرودة خلال ساعات الليل علي كافة الأنحاء.

وقالت إن درجة الحرارة الآن على القاهرة 14 درجة، ومن المتوقع أن تسجل درجة الحرارة الصغرى 10 درجات، كما تتكاثر السحب المتوسطة والمنخفضة علي مناطق متفرقة من السواحل الشمالية يصاحبها سقوط الأمطار أحيانا.

كما يستمر نشاط الرياح غدًا على شمال البلاد مما يزيد من الأحساس ببرودة الطقس.

اقرأ أيضا:

وزير الزراعة ونظيره الأردني يتفقان على تلبية احتياجات السلع والمنتجات الغذائية بين البلدين
https://www.masrawy.com/news/news_egypt/details/2024/12/27/2698709

تحرك من وزارة العمل بعد سقوط عامل من أعلى نقابة الصحفيين
https://www.masrawy.com/news/news_egypt/details/2024/12/27/2698708

الأرصاد الطقس الصقيع درجات الحرارة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

انهيار جزئي لعقار في محرم بك بالإسكندرية.. وأجهزة المحافظة تتدخل (صور)
* ماذا حدث لسعر الذهب اليوم في مصر بحلول التعاملات المسائية؟
"جثة عريس وعروسته على الانتريه".. ماذا حدث داخل العقار 20 بحدائق أكتوبر؟