القاهرة 14 درجة.. بيان عاجل من الأرصاد بشأن استمرار الأجواء شديدة البرودة

كتب- أحمد عبدالمنعم:

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في منشور عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" من استمرار الأجواء شديدة البرودة خلال ساعات الليل علي كافة الأنحاء.

وقالت إن درجة الحرارة الآن على القاهرة 14 درجة، ومن المتوقع أن تسجل درجة الحرارة الصغرى 10 درجات، كما تتكاثر السحب المتوسطة والمنخفضة علي مناطق متفرقة من السواحل الشمالية يصاحبها سقوط الأمطار أحيانا.

كما يستمر نشاط الرياح غدًا على شمال البلاد مما يزيد من الأحساس ببرودة الطقس.

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