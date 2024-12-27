متحدث الحكومة يكشف جهود ضبط الأسعار وتوفير السلع بالأسواق

كتب- حسن مرسي:

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، على حرص الحكومة المصرية على تحقيق الاستقرار في الأسواق وضمان توافر السلع الأساسية للمواطنين.

خلال تصريحاته عقب اجتماع مجلس الوزراء مع لجنة مخرجات ضبط الأسواق وأسعار السلع، أوضح الحمصاني أن الحكومة تعمل على عدة محاور لتحقيق هذا الهدف، من أهمها تشكيل لجان متخصصة تقوم بمتابعة الأسواق بشكل مستمر ورصد أي ارتفاعات غير مبررة في الأسعار.

وأكد متحدث الوزراء على أهمية وجود مخزون استراتيجي كافٍ من السلع الأساسية، مشيرًا إلى أن وزارة التموين تعمل جاهدة للحفاظ على هذا المخزون وتجديده بشكل دوري.

وأشار الحمصاني إلى أن وزير التموين قد قدم خلال الاجتماع تقريرًا مفصلاً عن حالة المخزون الاستراتيجي من مختلف السلع، مؤكدًا أن هناك احتياطيًا يكفي لعدة أشهر، مما يبعث على الطمأنينة بشأن توافر السلع الأساسية.

وشدد المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء على أن الحكومة المصرية ستواصل جهودها لضبط الأسواق ومكافحة الاحتكار والجشع، وذلك حفاظًا على مصالح المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم.

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