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التضامن: الدعم النقدي لذوي الهمم بلغ 8.6 مليار جنيه في 2024

08:39 م الجمعة 27 ديسمبر 2024

الدكتور محمد العقبي

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كتب- حسن مرسي:

كشف الدكتور محمد العقبي المتحدث باسم وزارة التضامن الاجتماعي، عن تحركات وجهود وأوجه دعم الدولة لذوي الهمم.

وقال "العقبي"، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"،: "لدينا اهتمام كبير في وزارة التضامن بذوي الهمم، وأهم المستفيدين من مجهودات الوزارة هم الأشخاص ذوي الإعاقة".

وأضاف: "المكتسبات الحقيقية لذوي الهمم بدأت في عام 2018 عندما أطلق الرئيس السيسي عام 2018 عاما لذوي الهمم"، مشيرا إلى أن هناك أوجه عديدة من الدعم تقدم لذوي الهمم على رأسها الدعم النقدي.

وأشار: "الدعم النقدي تقدمه الدولة المصرية لذوي الهمم، وحجم الدعم النقدي المقدم سنويا للأشخاص ذوي الإعاقة خلال عام 2024 بلغ 8.6 مليار جنيه".

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الدكتور محمد العقبي وزارة التضامن الاجتماعي دعم الدولة لذوي الهمم الدعم النقدي لذوي الهمم
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