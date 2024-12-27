التضامن: الدعم النقدي لذوي الهمم بلغ 8.6 مليار جنيه في 2024

كتب- حسن مرسي:

كشف الدكتور محمد العقبي المتحدث باسم وزارة التضامن الاجتماعي، عن تحركات وجهود وأوجه دعم الدولة لذوي الهمم.

وقال "العقبي"، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"،: "لدينا اهتمام كبير في وزارة التضامن بذوي الهمم، وأهم المستفيدين من مجهودات الوزارة هم الأشخاص ذوي الإعاقة".

وأضاف: "المكتسبات الحقيقية لذوي الهمم بدأت في عام 2018 عندما أطلق الرئيس السيسي عام 2018 عاما لذوي الهمم"، مشيرا إلى أن هناك أوجه عديدة من الدعم تقدم لذوي الهمم على رأسها الدعم النقدي.

وأشار: "الدعم النقدي تقدمه الدولة المصرية لذوي الهمم، وحجم الدعم النقدي المقدم سنويا للأشخاص ذوي الإعاقة خلال عام 2024 بلغ 8.6 مليار جنيه".

اقرأ أيضا:

تحرك من وزارة العمل بعد سقوط عامل من أعلى نقابة الصحفيين

وزير الزراعة ونظيره الأردني يتفقان على تلبية احتياجات السلع والمنتجات الغذائية بين البلدين