حسام موافي يوضح أعراض الذبحة الصدرية

كتب- حسن مرسي:

كشف الدكتور حسام موافي أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، أعراض الذبحة الصدرية وخطورتها على الإنسان، مؤكدا أن أعراضها تحدث بعد تناول الطعام.

وأضاف موافي خلال برنامج "رب زدني علما"، على قناة "صدى البلد" قائلا: "أعراض الذبحة الصدرية عبارة عن وجع في منتصف الصدر، مدته 3 دقائق، يسمع في الكتف والذراع الأيسر، ويأتي خلال المشي ويختفي خلال الراحة، والشعور بالخمول".

وأوضح أنه على المريض إجراء الأشعة المقطعية والقسطرة التشخيصية في حالة المعاناة من هذه الأعراض بعد الأكل، للاطمئنان على سلامة الشريان التاجي.

واختتم قائلا: الذبحة الصدرية تنتج عن ضيق الشريان التاجي، مؤكدًا أن رسم القلب الإجهادي قد يساعد على تشخيصها، لكنه ليس دقيقًا بنسبة 100%.

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