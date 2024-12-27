حسام موافي يوضح أسباب الحموضة وعلاقتها بصحة الجهاز الهضمي

كتب- حسن مرسي:

كشف الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، عن الأسباب التي قد تؤدي إلى إصابة الإنسان بالحموضة، مؤكدًا أن الحموضة تتعدد أسبابها وتستلزم إجراء منظار لتحديد الحالة بدقة.

وخلال برنامج "رب زدني علمًا" على قناة "صدى البلد"، أشار موافي إلى أن من الممكن أن يكون المريض مصابًا بفتق في الحجاب الحاجز أو جرثومة في المعدة، بالإضافة إلى إمكانية أن تكون آلام القلب هي السبب وراء الشعور بالحموضة.

وأكد على أهمية زيارة طبيب متخصص في الجهاز الهضمي لتشخيص الحالة وعلاجها بشكل صحيح.

وأوضح موافي أن التهاب المرارة يمكن أن يكون أيضًا من بين أسباب الشعور بالحموضة، حيث قد تحتاج المرارة إلى إجراء اختبار وظيفة، والذي يتطلب أن يكون المريض صائمًا، أو إجراء اختبار بالمنظار.

واختتم الدكتور حسام حديثه بالتأكيد على أن حصوات المرارة لا تظهر بالضرورة أعراض الحموضة أو الانتفاخ أو المغص، مشيرًا إلى أن إزالة المرارة قد لا يضمن اختفاء هذه الأعراض، مما يستدعي متابعة طبية دقيقة.

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