للتوعية بمخاطر زواج القاصرات.. الأوقاف تُطلق 10 قوافل دعوية للواعظات بالمديريات

كتب- محمود مصطفى أبو طالب:

أطلقت وزارة الأوقاف، ١٠ قوافل دعوية للواعظات بمديريات «القاهرة - الجيزة - الشرقية - الغربية - سوهاج - بني سويف - أسوان - الإسماعيلية - الدقهلية - المنيا»، وذلك اليوم الجمعة الموافق ٢٧ من ديسمبر ٢٠٢٤م.

وذلك ضمن النشاط الدعوي للواعظات، تحت عنوان: "ظاهرة زواج القاصرات.. أسبابها وسبل التصدي لها"، وسط حفاوة بالغة وإقبال كبير على دروس الواعظات، يأتي ذلك في إطار عناية الأوقاف بدور المرأة وإشراكها في الأنشطة الدعوية، ضمن النشاط الدعوي والعلمي والتثقيفي للوزارة.

وبحسب بيان الوزارة شددت واعظات الأوقاف على ضرورة تحقيق الباءة عند الزواج، وهي القدرة على تحمّل مسئولية الأسرة بكل جوانبها وتبعاتها، وليس فقط القدرة الجنسية فحسب، وأنه إذا كانت الفتوى تتغيّر بتغيّر الزمان والمكان والحال، فإن أحوال عصرنا وظروفه وتبعات تكوين الأسرة تتطلب نُضجًا فكريًّا واجتماعيًّا، وقدرة على تحمّل المسئولية وتبعات بناء الأسرة؛ حتى لا يكون مصيرها الفشل، وتشريد الأبناء وتحطيمهم نفسيًّا.

وأكدت الواعظات أن زواج القاصرات جريمة، وأن الشرع الحنيف لم يحدد سنًّا معينًا للزواج؛ ولذلك فإن ما تعارف عليه القوم عرفًا عامًّا وسنّوه قانونًا يجب الالتزام به وعدم الخروج عليه، ما دام ما تعارفوا عليه لا يتعارض مع النصوص الشرعية قطعية الدلالة والثبوت، وهذا غلقًا لأبواب الفساد والفوضى.

كما أكدن ضرورة الالتزام بالعقد الشرعي الرسمي الموثق لدى المأذونين الرسميين دون سواهم؛ حفاظًا على حق المرأة والطفل، وعلى كيان الأسرة والمجتمع.\

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