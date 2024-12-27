تعديلات قانون العمل الجديد.. منح العمال إجازات بديلة للأعياد

كتب- محمد أبو بكر:

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماع الحكومة الثامن عشر في 6 نوفمبر الماضي، على مشروع قانون العمل الجديد، الذي يأتي في إطار جهود الدولة لتحسين بيئة العمل وتنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل بما يضمن حقوق الطرفين.

زيادة مدة الإجازات العارضة المسموح بها سنويًا

ومن بين بنود التعديلات الجديدة التي وردت في قانون العمل الجديد، تعديل المادة 52، حيث تم إدراج نص جديد للمادة لتوسيع حقوق العمال في الإجازات بالأعياد والمناسبات الرسمية.

النص الجديد للمادة

"للعامل الحق في إجازة بأجر في العطلات، والأعياد، والمناسبات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص، وتسري بالنسبة للأعياد الدينية لغير المسلمين أحكام قرار مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن، ولصاحب العمل تشغيل العامل في هذه الأيام، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر أو أن يمنح العامل يوماً آخر عوضاً عنه بناءً على طلب العامل".

التغيير الرئيسي في المادة:

أتاح النص الجديد إمكانية منح العامل يوم إجازة بديل عن يوم العمل في الأعياد بناءً على طلبه، وهو تعديل يهدف إلى تحقيق توازن بين احتياجات العمل وحقوق العامل.

النص القديم للمادة (51):

"للعامل الحق في إجازة بأجر كامل في الأعياد التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بحد أقصى ثلاثة عشر يوماً في السنة، ولصاحب العمل تشغيل العامل في هذه الأيام إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر".

يذكر أن النص القديم كان يقتصر على منح أجر إضافي عند تشغيل العامل في الأعياد، والنص الجديد أضاف خياراً آخر وهو منح يوم إجازة بديل بناءً على طلب العامل.

اقرأ أيضًا:

أمطار ورياح وبرودة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة

جداول امتحانات الفصل الدراسى الأول للصفوف الدراسية بالجيزة 2024-2025