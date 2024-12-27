اتحاد الغرف السياحية: مصر تستقبل العام الجديد بحجوزات فندقية كاملة

كتب- حسن مرسي:

كشف الدكتور حسام هزاع، عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية، عن ارتفاع ملحوظ في معدلات الحجوزات الفندقية في العديد من المدن الساحلية، خاصة الغردقة ومرسى علم وشرم الشيخ وجنوب سيناء.

خلال مداخلة لبرنامج "اليوم" المذاع على قناة DMC، أوضح هزاع، أن بعض الفنادق في هذه المدن سجلت حجوزات كاملة للاحتفال بأعياد الكريسماس ورأس السنة، مما يؤكد على شعبية مصر كوجهة سياحية جاذبة للسياح من مختلف الجنسيات، وخاصة الأوروبيين الذين يفضلون قضاء هذه الأعياد على شواطئ مصر للاستمتاع بأجوائها الدافئة وفعالياتها المتنوعة.

وأشار هزاع إلى أن الدولة بذلت جهودًا كبيرة للاستعداد لاستقبال السياح خلال هذه الفترة، حيث تم تجهيز المطارات لتسهيل إجراءات الوصول، وتوفير كافة الخدمات في الفنادق، وتدريب العاملين على تقديم أفضل الخدمات للضيوف، كما تم الاهتمام بتطوير البنية التحتية السياحية في مختلف المناطق السياحية، مما ساهم في تعزيز جاذبية مصر كوجهة سياحية عالمية.

وأكد هزاع أن هذا الإقبال الكبير على السياحة المصرية يعكس الثقة المتزايدة في أمن واستقرار مصر، ويدل على نجاح الجهود المبذولة لتطوير القطاع السياحي وتحسين الخدمات المقدمة للسياح.

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