رئيس جامعة الأزهر يكشف أسرار بلاغة القرآن في وصف عذاب الظالمين

كتب- حسن مرسي:

أكد الدكتور سلامة داوود، رئيس جامعة الأزهر الشريف، على الدقة البلاغية التي استخدمها القرآن في وصف عواقب الأفعال السيئة، وخاصة ظلم اليتامى وكتمان الحق.

خلال برنامج "بلاغة القرآن والسنة"، المذاع على قناة الناس، اليوم الجمعة، أوضح داوود أن القرآن الكريم لا يكتفي بذكر الفعل والمعصية، بل يتعمق في وصف العذاب الذي ينتظر مرتكبيها بطريقة فنية وبلاغية تعكس مدى خطورة هذه الأفعال وعواقبها الوخيمة.

واستشهد بآية "إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا"، مشيراً إلى أن وصف أكل النار ليس مجازياً بحتاً، بل هو تعبير عن العذاب الناري الذي سيحرق قلوبهم وأرواحهم.

ولفت الدكتور سلامة داوود الانتباه إلى أن القرآن الكريم استخدم كلمة "بطونهم" لتأكيد أن العذاب سيصل إلى أعماق نفوس الظالمين، وأنهم سيحملون وزر أفعالهم إلى الأبد. كما أشار إلى أن وصف النار بأنها "سعير" يدل على شدة العذاب واستمراره.

وشدد داوود على أن هذا الأسلوب البلاغي في القرآن الكريم يهدف إلى ترسيخ القيم الأخلاقية في نفوس الناس، وتحذيرهم من عواقب الأفعال السيئة، فمن خلال هذه الصور القوية، يتجلى عقاب الله للظالمين، مما يردع الناس عن ارتكاب المعاصي والذنوب.

وأكد رئيس جامعة الأزهر أن القرآن الكريم ليس مجرد كتاب مقدس، بل هو كتاب حياة، يوجه الناس إلى الطريق الصحيح، ويحذرهم من الانحراف.

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