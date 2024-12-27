حدث في 8ساعات| ضوابط امتحانات نصف العام بجامعة الأزهر.. وقطع المياه بعدد من مناطق الجيزة

كتب- عمرو صالح:

شهدت مصر، اليوم الجمعة العديد من الأحداث السياسية والاقتصادية والاجتماعية المهمة، أبرزها توجيه محمد جبران، وزير العمل، الإدارة العامة لرعاية العمالة غير المنتظمة بالوزارة، بُسرعة متابعة تفاصيل حادث تسبب في إصابة المواطن عبدالرحمن محسن مهدي 23 سنة بعد سقوطه من أعلى خلال عمله على سقالة أثناء إصلاح بعض المشاكل الإنشائية بألواح "الكلادينج" بواجهة نقابة الصحفيين.

ويستعرض مصراوي خلال السطور التالية أبرز الأحداث التي شهدتها البلاد خلال الـ8 ساعات الماضية

وزيرة البيئة: ماراثون "زايد الخيرى" يعزز التعاون بين مصر والإمارات

أكدت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، أن ماراثون "زايد الخيري" يأتي في إطار تعزيز أواصر التعاون بين مصر ودولة الإمارات، وتتسق مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي تهدف إلى تطوير الإنسان المصري وتعزيز وعيه وثقافته البيئية جنبًا إلى جنب مع تطوير البنية التحتية للعاصمة الإدارية كمدينة خضراء مستدامة تجمع بين الحداثة والتطور.

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خلال ساعات.. قطع المياه عن مناطق بالجيزة

تقطع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الجيزة المياه عن عدد من المناطق اليوم الجمعة الموافق 27 ديسمبر 2024.

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توقعات حالة الطقس غدا السبت - بيان بالدرجات

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدا طقس بارد نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وفي الليل والصباح الباكر، طقس شديد البرودة على أغلب الأنحاء يصل لحد الصقيع على المزروعات في شمال الصعيد ووسط سيناء ومناطق من الصحراء الغربية.

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قريبًا.. أسامة كمال يعود لتقديم "مساء dmc"

أعلنت قناة دي إم سي عن عودة الإعلامي أسامة كمال لاستئناف تقديم برنامجه "مساء dmc"، الذي يذاع على شاشة القناة قريبًا.

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وزير الزراعة ونظيره الأردني يتفقان على تلبية احتياجات السلع والمنتجات الغذائية بين البلدين

شهد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والمهندس خالد الحنيفات وزير الزراعة الأردني ختام أعمال الدورة السابعة للجنة الفنية الزراعية المصرية الأردنية المشتركة.

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تحرك من وزارة العمل بعد سقوط عامل من أعلى نقابة الصحفيين

وجه محمد جبران، وزير العمل، اليوم الجمعة ، الإدارة العامة لرعاية العمالة غير المنتظمة بالوزارة، بُسرعة متابعة تفاصيل حادث تسبب في إصابة المواطن عبدالرحمن محسن مهدي 23 سنة بعد سقوطه من أعلى خلال عمله على سقالة أثناء إصلاح بعض المشاكل الإنشائية بألواح "الكلادينج" بواجهة نقابة الصحفيين

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وزيرا النقل والتنمية المحلية يبحثان موقف المشروعات الصناعية بالصعيد

عقد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل اجتماعا موسعاً مع الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية لاستعراض الموقف التنفيذي لمشروعات التنمية الصناعية ببرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.

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موعد أول إجازة في العام الجديد 2025

تفصلنا أيام قليلة على بدء العام الجديد 2025، ويتزامن معه اهتمام عدد كبير من المواطنين بالبحث عن موعد أول إجازة في العام الجديد 2025.

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عودة لميس الحديدي لتقديم برنامجها "كلمة أخيرة" على قناة "ON" قريبًا

أعلنت الإعلامية لميس الحديدي عودتها إلى شاشة قناة "ON" لاستئناف تقديم برنامجها الشهير "كلمة أخيرة"، حيث من المقرر أن يتم عرض البرنامج قريبًا.

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ضوابط امتحانات نصف العام بجامعة الأزهر 2025

تبدأ جامعة الأزهر خلال أيام امتحانات نصف العام بكليات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم، والتي تنتهي في الـ 23 من يناير المقبل.

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مصر والنرويج يتفقان على ضرورة الوقف الفوري والدائم لإطلاق النار بغزة

أعلن المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، صدور بيان "مصرى - نرويجى" مشترك، والذي تم الاتفاق عليه بين البلدين في إطار متابعة نتائج زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى العاصمة النرويجية أوسلو، خلال الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر 2024، وذلك ضمن الجولة الأوروبية للرئيس.

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وزير الري يبحث حالة المنظومة المائية خلال موسم الزراعات الشتوية الحالي

بحث وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم، مع عدد من قيادات الوزارة، حالة المنظومة المائية خلال موسم الزراعات الشتوية الحالي، والاستعداد لفترة أقصى الاحتياجات المائية (الموسم الصيفي لعام ٢٠٢٥).

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