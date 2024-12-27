طقس السبت.. الأرصاد تحذر من استمرار انخفاض الحرارة

كتب- أحمد عبدالمنعم:

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من استمرار انخفاض درجات الحرارة غدًا على معظم الأنحاء، مع وجود نشاط ملحوظ للرياح على شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة.

وتوقعت أن يسود غدًا طقس بارد نهارا على أغلب الأنحاء مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب أنحاء البلاد، يصل الى حد الصقيع على المزروعات في شمال الصعيد ووسط سيناء ومناطق من الصحراء الغربية.

كما توقعت سقوط أمطار متوسطة وقد تكون غزيرة ورعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري.

اقرأ أيضا:

قريبًا.. أسامة كمال يعود لتقديم "مساء dmc"

توقعات حالة الطقس غدا السبت - بيان بالدرجات

خلال ساعات.. قطع المياه عن مناطق بالجيزة

تحرك من وزارة العمل بعد سقوط عامل من أعلى نقابة الصحفيين

وزير الزراعة ونظيره الأردني يتفقان على تلبية احتياجات السلع والمنتجات الغذائية بين البلدين