12 لجنة فتوى بالجيزة للرد على استفسارات المواطنين - خريطة بالأماكن

كتب- محمد أبو بكر:

أكد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، على أهمية الدور الكبير الذي يقوم به وعاظ وواعظات الأزهر الشريف في التواصل الفعال مع المواطنين على أرض الواقع.

وأضاف "النجار"، بحسب بيان، الجمعة، أن ذلك يتم من خلال تواجدهم في مختلف الأماكن التي يتواجد فيها المواطنون، فضلًا عن لجان الفتوى المنتشرة في مراكز ومدن وأحياء المحافظة.

وأوضح أن المحافظة بالتعاون مع منطقة وعظ الجيزة حريصة على تعزيز التواصل بين وعاظ وواعظات الأزهر والشباب داخل المدارس والمعاهد والجامعات، لافتًا إلى أن الهدف من هذا التواصل هو ترسيخ القيم الأخلاقية التي يتميز بها المجتمع المصري والتحذير من الأفكار الشاذة والمضللة التي قد تؤثر على الشباب.

جاء ذلك خلال اطلاع محافظ الجيزة على جهود منطقة وعظ الجيزة، برئاسة الشيخ أحمد علي النادي، وخطط العمل الخاصة بها، حيث أكد النجار على ضرورة الاستمرار في هذه الجهود لتوسيع نطاق التفاعل مع جميع فئات المجتمع، وخاصة الشباب، لتقديم الفتاوى المناسبة والإجابة على استفساراتهم.

مواقع لجان الفتوى في الجيزة

من جانبه، أشار مدير منطقة وعظ الجيزة إلى تخصيص عدد من المواقع الخاصة بلجان الفتوى التابعة لمنطقة الوعظ لاستقبال المواطنين والرد على استفساراتهم، وتشمل هذه اللجان:

لجنة بشارع محمد طلعت باشا - العجوزة، مسجد الرشد.

لجنة بإدارة تفتيش أطفيح، مدخل أطفيح الجنوبي، الطريق السريع.

لجنة في معهد التحرير النموذجي، شارع الطيار فكري، حي إمبابة.

لجنة بمعهد البراجيل الثانوي بنين، خلف مصنع المكرونة، مركز أوسيم.

لجنة بجوار معهد الفتيات، بجانب مصنع الملابس، جنوب الجيزة.

لجنة الشيخ زايد، معهد الشيخ زايد الإعدادي الثانوي، بجوار قسم الشرطة.

لجنة خلف قسم شرطة الصف، الإدارة الأزهرية لمركز الصف.

لجنة بمعهد العياط الابتدائي، بجوار مسجد عمر فوده، مركز العياط.

لجنة بمعهد كرداسة الثانوي بنين، طريق بني مجدول.

لجنة بمعهد صلاح أبو إسماعيل بنين، قرية بهرمس، مركز منشأة القناطر.

لجنة بمسجد عثمان معن، مدخل شركة الغاز، الوراق، الدور الثالث.

لجنة بمعهد السادس من أكتوبر، الحي السادس.

دور اللجان في خدمة المواطنين

وتقوم اللجان بالرد على استفسارات المواطنين في مختلف القضايا المجتمعية والفكرية التي تمس الجمهور بمختلف فئاته العمرية والفكرية. وتستهدف هذه اللجان تعزيز الوعي الديني وتقديم الإرشادات المتعلقة بالشؤون اليومية للمواطنين في الجيزة.