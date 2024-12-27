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قريبًا.. أسامة كمال يعود لتقديم "مساء dmc"

04:37 م الجمعة 27 ديسمبر 2024

الإعلامي أسامة كمال

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كتب- محمد أبو بكر:

أعلنت قناة دي إم سي عن عودة الإعلامي أسامة كمال لاستئناف تقديم برنامجه "مساء dmc"، الذي يذاع على شاشة القناة قريبًا.

ويتميز البرنامج بتقديم تغطيات تلفزيونية شاملة لأهم الأحداث المحلية والعالمية، حيث يسلط أسامة كمال الضوء على أبرز القضايا الاقتصادية والسياسية والفنية.

ويستضيف الإعلامي أسامة كمال، من خلال برنامجه، استضافة كبار الشخصيات في كافة المجالات، ويناقش العديد من الملفات التي تمس المواطنين.

أسامة كمال برنامج مساء Dmc
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