وزيرة البيئة: ماراثون "زايد الخيرى" يعزز التعاون بين مصر والإمارات

كتب - محمد نصار:

أكدت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، أن ماراثون "زايد الخيري" يأتي في إطار تعزيز أواصر التعاون بين مصر ودولة الإمارات، وتتسق مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي تهدف إلى تطوير الإنسان المصري وتعزيز وعيه وثقافته البيئية جنبًا إلى جنب مع تطوير البنية التحتية للعاصمة الإدارية كمدينة خضراء مستدامة تجمع بين الحداثة والتطور.

جاء ذلك خلال مشاركتها، اليوم، فى ماراثون "زايد الخيرى" والذي انطلقت فعالياته بالعاصمة الإدارية الجديدة، في نسخته التاسعة، وذلك بالتعاون مع اللجنة العليا لماراثون زايد ومجلس أبوظبي الرياضي، وشركة العاصمة، بمشاركة 20 ألف متسابق من مختلف الأعمار.

وأشادت الوزيرة بالتعاون البناء بين جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تتضمن تبادل الخبرات وتنفيذ مشاريع مشتركة تسهم في تحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية، مؤكدة أهمية هذه الشراكات الإقليمية في مواجهة التحديات البيئية العالمية مثل تغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي.

وأوضحت فؤاد أن التعاون بين البلدين يعكس التزامهما بدعم الجهود الدولية في هذا المجال، لافتة إلى أن هذا التعاون يمتد ليشمل أيضا بناء القدرات، وتطوير السياسات الداعمة لحماية البيئة، وتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية الحفاظ على الموارد الطبيعية.

وقد حرصت وزارة البيئة على المشاركة الفعّالة في هذا الحدث من خلال فريقي عمل التوعية بمكتب وزيرة البيئة والإدارة المركزية للإعلام والثقافة والتوعية البيئية لتقديم برامج توعوية متنوعة تهدف إلى نشر الوعي البيئي وتعزيز السلوكيات المستدامة ، وشملت هذه الجهود وضع لافتات دعائية على طول مسار الماراثون تحمل رسائل بيئية توعوية، وتوزيع هدايا عينية تشجع المشاركين على تبني الممارسات البيئية الصحيحة، بالإضافة إلى توفير سلال مخصصة للمخلفات على مسافات منتظمة كل كيلومتر من خط الماراثون، بهدف تشجيع فكرة فصل المخلفات وإعادة التدوير. كذلك تم تقديم ورش عمل صغيرة على هامش الماراثون لشرح أهمية الحفاظ على البيئة ودور الأفراد في حماية الموارد الطبيعية.

وتضمن الماراثون المرور على أهم المعالم بالعاصمة الإدارية الجديدة بداية من بوابة العاصمة على محور محمد بن زايد الجنوبي مرورًا بمسجد الفتاح العليم والنهر الأخضر وانتهاء عند البرج الأيقوني، وسيتم تخصيص العائد منه لصالح مستشفى 57357، ويحمل الماراثون هذا العام قيمة جوائز إجمالية تصل إلى 20 مليون جنيه، بالإضافة إلى إجراء سحب على 200 رحلة عمرة مزدوجة.

اقرأ أيضًا:

عودة لميس الحديدي لتقديم برنامجها "كلمة أخيرة" على قناة "ON" قريبًا

ضوابط امتحانات نصف العام بجامعة الأزهر 2025