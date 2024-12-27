توقعات حالة الطقس غدا السبت - بيان بالدرجات

القاهرة - أ ش أ

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدا طقس بارد نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وفي الليل والصباح الباكر، طقس شديد البرودة على أغلب الأنحاء يصل لحد الصقيع على المزروعات في شمال الصعيد ووسط سيناء ومناطق من الصحراء الغربية.

وتوقع الخبراء، نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، تكون مثيرة للرمال والأتربة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وذكر الخبراء أن الظواهر الجوية من المتوقع أن تتمثل في أمطار خفيفة إلى متوسطة قد تكون رعدية أحيانا على مناطق من السواحل الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من ( 1.5 - 2.5 ) متر واتجاه الرياح جنوبية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من ( 1.25 - 1.75 ) متر واتجاه الرياح شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 17 10

العاصمة الادارية 18 09

6 اكتوبر 17 08

بنها 17 10

دمنهور 17 09

وادى النطرون 18 08

كفر الشيخ 17 09

المنصورة 17 10

الزقازيق 17 11

شبين الكوم 16 10

طنطا 16 09

دمياط 18 10

بورسعيد 19 11

الاسماعيلية 19 09

السويس 18 09

العريش 19 06

رفح 18 06

رأس سدر 18 09

نخل 16 01

كاترين 12 00

الطور 21 10

طابا 17 06

شرم الشيخ 21 13

الاسكندرية 19 09

العلمين 18 08

مطروح 17 07

السلوم 16 07

سيوة 17 06

رأس غارب 21 11

الغردقة 22 12

سفاجا 22 11

مرسى علم 22 12

شلاتين 24 16

حلايب 22 17

أبو رماد 23 16

رأس حدربة 22 17

الفيوم 17 05

بني سويف 17 04

المنيا 18 04

أسيوط 17 03

سوهاج 18 05

قنا 19 07

الأقصر 20 07

أسوان 21 08

الوادى الجديد 19 04

أبوسمبل 21 07

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالى:

العظمى الصغرى

مكة المكرمة 29 19

المدينة المنورة 25 12

الرياض 29 13

المنامة 25 18

أبوظبى 27 15

الدوحة 26 18

الكويت 25 12

دمشق 10 04

بيروت 17 13

عمان 12 06

القدس 13 07

غزة 19 12

بغداد 20 06

مسقط 25 19

صنعاء 25 06

الخرطوم 31 19

طرابلس 16 12

تونس 16 09

الجزائر 14 04

الرباط 19 08

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى

أنقرة 08 01

إسطنبول 08 05

إسلام آباد 17 02

نيودلهى 18 12

جاكرتا 33 24

بكين 05 -08

كوالالمبور 33 24

طوكيو 11 01

أثينا 09 06

روما 13 01

باريس 03 -02

مدريد 12 -02

برلين 03 -01

لندن 08 05

مونتريال -08 -011

موسكو 01 -02

نيويورك 05 02

واشنطن 08 04

نواكشوط 34 18

أديس أبابا 24 07

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