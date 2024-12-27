خلال ساعات.. قطع المياه عن مناطق بالجيزة

كتب- محمد أبو بكر:

تقطع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الجيزة المياه عن عدد من المناطق اليوم الجمعة الموافق 27 ديسمبر 2024.

ويستمر قطع المياه بحسب بيان الشركة لمدة 6 ساعات، بدءًا من الساعة 12 منتصف الليلة وحتى السادسة صباح غد السبت الموافق 28 ديسمبر 2024.

المناطق المتأثرة بانقطاع المياه

تشمل المناطق المتأثرة بالانقطاع:

- طريق إسكندرية الصحراوي.

- منشية البكاري.

- الطوابق فيصل.

- كفر غطاطي.

- اللبيني ومتفرعاته.

- نهاية شارع فيصل من الرماية وحتى المريوطية.

- حدائق الأهرام القديمة.

- منطقة كرداسة.

وأوضحت الشركة أن قطع المياه يعود إلى تنفيذ أعمال فطم خط المياه القائم بقطر 1000 مم، والذي يقع ضمن مسار محور ناهيا.

وأكدت الشركة أنها ستوفر سيارات متنقلة محملة بمياه الشرب النقية لتغطية احتياجات المناطق المتأثرة طوال فترة الانقطاع، ودعت المواطنين إلى طلب هذه الخدمة عند الحاجة من خلال الاتصال بالخط الساخن 125.