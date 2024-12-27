وزير الزراعة ونظيره الأردني يتفقان على تلبية احتياجات السلع والمنتجات الغذائية بين البلدين

كتب- أحمد الجندي:

شهد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والمهندس خالد الحنيفات وزير الزراعة الأردني ختام أعمال الدورة السابعة للجنة الفنية الزراعية المصرية الأردنية المشتركة.

وبحسب بيان، جاء ذلك بحضور أعضاء اللجنة من الجانبين، وفي كلمته تقدم الوزير المصرى بالشكر الى نظيره الأردني والوفد المرافق له، حيث قال إن أعمال هذه الدورة اتسمت بأقصى درجات التفاهم والتعاون والحرص من الجانبين على دفع عجلة التعاون إلى المستوى الذي يرتقي لطموحات الشعبين في مصر والأردن.

وقال علاء فاروق، إن فاعليات أعمال اللجنة شهدت عدد من الزيارات الميدانية الهامة، بدأت بمصنع النوبارية للسكر وكذلك محطة تصدير وتعبئة الموالح، بالإضافة إلى الزيارة الهامة إلى مشروع مستقبل مصر للتنمية المستدامة بالضبعة، الى جانب قيام معالي الوزير الأردني بزيارة إحدى مزارع الخيول العربية الاصيلة بمحافظة الشرقية.

وأكد وزير الزراعة أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات والآليات التنفيذية لتفعيل ما تم الاتفاق عليه، و استعداد مصر لاستقبال اللجان الفنية من الأشقاء في الأردن وكذلك إرسال الخبراء والمتخصصين المصريين الى الأردن لإزالة أي معوقات أمام تسهيل حركة الاستيراد والتصدير وتعزيز الأمن الغذائي بين البلدين الشقيقين تحت قيادة الرئيس السيسي وجلالة الملك عبدالله الثاني.

كما توجه المهندس خالد الحنيفات بالشكر لنظيره المصري على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة خلال زيارته الى أرض الكنانة مؤكدا على عزم بلاده زيادة التعاون مع مصر بما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي مشيرا إلى أنه سوف يتم الإسراع في تنفيذ مخرجات اجتماعات اللجنة ومؤكدا على تلبية احتياجات المواطنين من البلدين بالسلع من خلال زيادة حجم التبادل التجاري المصري الأردني.

وأكد" الحنيفيات" على الاستعداد الشديد قائلاً "سننتقل من مرحلة الاقوال الى الافعال حيث لا نمتلك رفاهية الوقت في ظل التحديات العالمية التى أثرت على سلاسل الإمداد والتوريد للغذاء مشيرا إلى عمق العلاقات المتميزة بين القيادة السياسية في البلدين الشقيقين".

وكانت أعمال اللجنة الفنية الزراعية المصرية الاردنية المشتركة شهدت تفاهم وتقارب فى وجهات النظر بين الوفدين الشقيقين، وعكست رغبة صادقة فى تعزيز أواصر التعاون بين البلدين وقامت بمناقشة عدد من الموضوعات الفنية حول تبادل السلع الزراعية وتصدير الخيول والأسماك إلى المملكة الأردنية الهاشمية، بعد استيفاء المنظومة الحجرية الخاصة بالخيول وكذلك المنشآت المعتمدة لتصدير الاسماك للاتحاد الأوروبي.

كما ناقشت اللجنة تسهيل تسجيل المبيدات الزراعية الاردنية وفقا للمعايير المتبعة وكذلك تشجيع الاستثمارات الاردنية فى مجال انتاج وصناعة المبيدات فى مصر كما تم الاتفاق على التعاون فى مجال التدريب وبناء القدرات حيث رحب الجانب المصرى بتلبية رغبة الجانب الأردنى بالتدريب فى مجال الاستزراع والتفريخ السمكى.

وفي نهاية الاجتماع، وقع الوزيران محضر اجتماع أعمال ومباحثات الدورة السابعة للجنة الفنية الزراعية المصرية الأردنية المشتركة

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