تحرك من وزارة العمل بعد سقوط عامل من أعلى نقابة الصحفيين

كتب- محمد أبو بكر:

وجه محمد جبران، وزير العمل، اليوم الجمعة ، الإدارة العامة لرعاية العمالة غير المنتظمة بالوزارة، بُسرعة متابعة تفاصيل حادث تسبب في إصابة المواطن عبدالرحمن محسن مهدي 23 سنة بعد سقوطه من أعلى خلال عمله على سقالة أثناء إصلاح بعض المشاكل الإنشائية بألواح "الكلادينج" بواجهة نقابة الصحفيين ونقله بسيارة الإسعاف إلى مستشفى الهلال ومحجوز حاليًا بالرعاية المُركزة بعد الإصابة بكسر في الجمجمة.

توجيهات من وزير العمل بشأن حادث سقوط عامل من على سقالة بنقابة الصحفيين

ووجه "جبران"، عبد الوهاب خضر، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة العمل، بالتواصل مع نقيب الصحفيين خالد البلشي للتنسيق والتعرف على كافة تفاصيل الحادث والحصول على المعلومات اللازمة لسرعة صرف التعويضات من الحساب المركزي للعمالة غير المنتظمة بالوزارة والتي تصل إلى 200 ألف جنيه لأسرة المتوفي و20 ألف جنيه للمُصاب.

وتوجه على الفور وفد من مديرية عمل القاهرة لزيارة المصاب و لقاء أسرته لإعداد تقرير واتخاذ جميع الإجراءات المطلوبة لصرف التعويضات.

وقال وزير العمل، إن دعم وحماية ورعاية العمالة غير المنتظمة ضمن أولويات الدولة بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرًا إلى بند مواجهة الحوادث الطارئة للعمال المستحدث حتى إن كانوا غير مُسجلين لدى قاعدة بيانات الوزارة.

يذكر أن الُمصاب ضحية حادث نقابة الصحفيين يعمل لدى مقاول قطاع خاص تعاقدت معه شركة المحمودية المنفذة لواجهة النقابة والتي تجري حاليًا إصلاحًا لعيوب فنية في ألواح "الكلادينج" بعد صدور تقرير من المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء بشأنها.

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