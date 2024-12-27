كتب- محمد أبو بكر:

تفصلنا أيام قليلة على بدء العام الجديد 2025، ويتزامن معه اهتمام عدد كبير من المواطنين بالبحث عن موعد أول إجازة في العام الجديد 2025.

موعد أول إجازة في العام الجديد 2025

يرصد "مصراوي"، خلال السطور التالية، موعد أول إجازة في العام الجديد 2025 ، كما يلي:

تحل موعد الإجازة المقبلة 2025 يوم الثلاثاء 7 يناير 2025، وذلك بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

قائمة مواعيد الإجازات الرسمية 2025 في مصر

الثلاثاء 7 يناير: إجازة عيد الميلاد المجيد

السبت 25 يناير: إجازة ثورة 25 يناير

الاثنين 31 مارس: إجازة عيد الفطر المبارك

الاثنين 21 أبريل: إجازة الاحتفال بيوم شم النسيم

الجمعة 25 أبريل: إجازة عيد تحرير سيناء

الخميس 1 مايو: إجازة عيد العمال

الجمعة 6 يونيو: وقفة عرفات

السبت 7 يونيو: إجازة عيد الأضحى

الجمعة 27 يونيو: إجازة رأس السنة الهجرية

الاثنين 30 يونيو: إجازة ذكرى ثورة 30 يونيو

الأربعاء 23 يوليو: إجازة ثورة 23 يوليو

السبت 6 سبتمبر: إجازة المولد النبوي

الاثنين 6 أكتوبر: حرب أكتوبر 1973

يذكر أنه وفق رئاسة الجمهورية، فإن رأس السنة الميلادية 2025 ليس إجازة رسمية لموظفي القطاعين العام والخاص، حيث تبدأ الإجازات الرسمية في عام 2025 بداية من عيد الميلاد المجيد.

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