عودة لميس الحديدي لتقديم برنامجها "كلمة أخيرة" على قناة "ON" قريبًا

كتب- محمد أبو بكر:

أعلنت الإعلامية لميس الحديدي عودتها إلى شاشة قناة "ON" لاستئناف تقديم برنامجها الشهير "كلمة أخيرة"، حيث من المقرر أن يتم عرض البرنامج قريبًا.

وطرحت قناة "ON" برومو جديد للبرنامج، وتضمن إعلانًا خاصًا من الإعلامية لميس الحديدي، أكدت من خلاله أنها ستعود إلى تقديم البرنامج قريبًا.

وقالت لميس الحديدي، عبر صفحتها الشخصية عبر موقع فيس بوك، "راجعين، وحشتوني".



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