ضوابط امتحانات نصف العام بجامعة الأزهر 2025

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

تبدأ جامعة الأزهر خلال أيام امتحانات نصف العام بكليات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم، والتي تنتهي في الـ 23 من يناير المقبل.

ووضعت جامعة الأزهر، مجموعة من الضوابط بشأن امتحانات نصف العام على النحو التالي:

١) التأكد من توقيت عقد الامتحان الموجود بجدول الامتحان صباحي ( من الساعة العاشرة صباحًا ) أو مسائي ( من الساعة الواحدة ظهرًا ).

٢) الدخول إلى الكلية بما يثبت الشخصية( الكارنيه / رقم الجلوس / الرقم القومي.

٣)ممنوع اصطحاب الموبايل وسماعة الأذن أو أي متعلقات تخص المادة داخل اللجنة.

٤) غلق الموبايل وتركه خارج لجنة الامتحان.

٥) ممنوع تبادل الأدوات داخل اللجان.

٦) ممنوع استخدام أي أقلام داخل ورقة الإجابة عدا (الأزرق / الأسود / الرصاص).

٧) ممنوع كتابة أي مادة علمية تخص مادة الامتحان على المساطر أو الأيدي أو الملابس أو المقاعد.

٨ ) على الطالبات التبكير بالحضور قبل موعد الامتحان بوقت كافِ.

٩) على المكفوفين إحضار مرافق لا يزيد مؤهله عن الاعدادية أو إحدى الدبلومات (تجاري -صناعي -تمريض) وإحضار ما يفيد ذلك، حيث أن الكلية ليست مسئولة عن تدبير مرافقة للطالبة.

١٠) حال التغيب عن الامتحان، يحق التقدم بالأعذار حتى آخر يوم في جدول الامتحانات.

اقرأ أيضًا:

أمطار ورياح وبرودة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة

جداول امتحانات الفصل الدراسى الأول للصفوف الدراسية بالجيزة 2024-2025

ما هي أعراض مخدر الاغتصاب وهل يمكن اكتشافه بالتحليل؟.. خبراء يوضحون