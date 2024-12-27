قانون العمل الجديد.. زيادة الإجازات العارضة للعمال

كتب- محمد أبو بكر:

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماع الحكومة الثامن عشر في 6 نوفمبر الماضي، على مشروع قانون العمل الجديد، الذي يأتي في إطار جهود الدولة لتحسين بيئة العمل وتنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل بما يضمن حقوق الطرفين.

زيادة مدة الإجازات العارضة المسموح بها سنويًا

ومن بين بنود التعديلات الجديدة التي وردت في قانون العمل الجديد، تعديل المادة 51 التي تنظم الإجازات العارضة، والتي تضمنت زيادة مدة الإجازات العارضة المسموح بها سنويًا.

النص الجديد للمادة (105):

"للعامل أن ينقطع عن العمل لسبب عارض لمدة لا تُجاوز سبعة أيام خلال السنة، وبحد أقصى يومان في المرة الواحدة، وتحسب الإجازة العارضة من الإجازة السنوية المقررة للعامل".

التغيير الرئيسي في المادة:

تم رفع مدة الإجازات العارضة من ستة أيام إلى سبعة أيام سنويًا، وذلك تحقيقًا للملائمة مع القوانين الأخرى، مثل المادة (48) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016.

النص القديم للمادة (51):

"للعامل أن ينقطع عن العمل لسبب عارض لمدة لا تتجاوز ستة أيام خلال السنة، وبحد أقصى يومان في المرة الواحدة، وتحسب الإجازة العارضة من الإجازة السنوية المقررة للعامل".

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