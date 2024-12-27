25 ألف مشارك.. وزير الرياضة يشهد انطلاق ماراثون "زايد الخيري" بالعاصمة الإدارية

كتب- محمد أبو بكر:

تصوير- هاني رجب:

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، صباح الجمعة، ماراثون زايد الخيري بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور ومريم الكعبي، سفيرة الإمارات وأمين عام هيئة الهلال الأحمر الإمارتي ورئيس العاصمة الإدارية الجديدة.

ويأتي ماراثون زايد الخيري بمشاركة نحو 25 ألف مشارك من النشء والشباب والمواطنين من مختلف الأعمار، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ويشهد الماراثون حضور العديد من الإعلاميين والرياضيين والشخصيات العامة، وحضور الفريق الركن محمد هلال الكعبي، رئيس اللجنة المنظمة العليا للماراثون من الجانب الإماراتي، والسفيرة مريم الكعبي، سفيرة الإمارات لدى مصر، إلى جانب مجموعة من الرياضيين والإعلاميين ولفيف من قيادات وزارة الشباب والرياضة.

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