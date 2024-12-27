وزير الرياضة ونظيره الإماراتي يشهدان ماراثون "زايد الخير" بالعاصمة الإدارية

كتب- محمد أبو بكر:

تصوير- هاني رجب:

أطلق الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والدكتور سلطان بن سيف النيادي، وزير الدولة لشؤون الشباب بدولة الإمارات العربية المتحدة، والمهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، شارة وفعاليات ماراثون زايد الخيري في نسخته التاسعة.

وانطلق الماراثون من أمام البرج الأيقوني بالعاصمة الإدارية الجديدة، وصولاً لمسجد الفتاح العليم، وبمشاركة من فئات عمرية مختلفة، لمسافة 10 كلم للمحترفين والهواة، و4 كلم لأصحاب الهمم.

شهد الماراثون إقبالاً كبيراً من قرابة أكثر من 50 ألف مشارك من النشء والشباب والمواطنين من مختلف الأعمار لكافة أنواع السباقات، حيث يُخصص العائد من الماراثون لصالح مستشفي 57357، ويُقام الماراثون بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي وتراي فاكتوري، بمجموع جوائز 20 مليون جنيه، بالإضافة إلى "200"تذكرة عمرة مزدوجة يتم السحب عليها.

بحضور الفريق الركن محمد هلال الكعبي، رئيس اللجنة المنظمة العليا للماراثون من الجانب الإماراتي، والسفيرة مريم الكعبي، سفيرة الإمارات لدى مصر، المهندس خالد عباس رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، اللواء أ.ح مهندس مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أيمن حقي الرئيس التنفيذي لتراب فاكتوري، إلى جانب مجموعة من الرياضيين والإعلاميين ولفيف من قيادات وزارة الشباب والرياضة.

وأعرب الدكتور أشرف صبحى عن مدى سعادته بتنفيذ ماراثون زايد الخيري في نسخته التاسعة بالتعاون مع دولة الإمارات انطلاقاً من العلاقات الاخوية التى تربط البلدين الشقيقتين مصر والإمارات، مشيراً إلى الرعاية الكريمة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي الماراثون يؤكد حرص سيادته على نشر الرياضة والتوسع فى المشروعات التنموية المشتركة مع الدول الشقيقة.

وأشاد الوزير بالإقبال الكبير من قِبل النشء والشباب والمواطنين بمختلف أعمارهم وذوى الهمم على المشاركة فى النسخة الحالية فى أجواء مبهرة وحالة من النشاط والرياضة والحيوية بالعاصمة الإدارية، لافتاً إلى الدور التنموى الكبير لماراثون زايد الخيري وتخصيص عوائده لصالح الهيئات والجهات والمستشفيات المختلفة لتقديم الخدمات للمواطنين بالمجان.

كما قدم وزير الشباب والرياضة، ونظيره الإماراتي، وسفيرة الإمارات بمصر، ورئيس اللجنة العليا المنظمة للسباق، الشكر والتقدير لكل من ساهم فى نجاح الماراثون وتنظيمه بصورة عظيمة فى أحد أكبر المشروعات القومية الكبرى بالشرق الأوسط ومصر "العاصمة الإدارية الجديدة".

وفور إنتهاء السباق، قام الوزيرين المصري والإماراتي رفقه السادة الحضور والضيوف بتكريم الفائزين في السباق.

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