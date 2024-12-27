وزير الري يبحث حالة المنظومة المائية خلال موسم الزراعات الشتوية الحالي

القاهرة - أ ش أ

بحث وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم، مع عدد من قيادات الوزارة، حالة المنظومة المائية خلال موسم الزراعات الشتوية الحالي، والاستعداد لفترة أقصى الاحتياجات المائية (الموسم الصيفي لعام ٢٠٢٥).

وتم خلال الاجتماع استعراض ما تم اتخاذه من إجراءات خلال موسم الزراعات الشتوية مثل متابعة تطهيرات الترع وصيانة محطات الرفع ومراشمة ودهان الأعمال الحديدية بالمنشآت المائية، وتجريف أحواض المص للمحطات، وتشكيل لجان للمرور على الإدارات العامة للري خلال موسم الزراعات الشتوية.

كما تم خلال الاجتماع عرض موقف الاستعداد لفترة السدة الشتوية بالإدارات العامة للري والتي سيتم خلالها تنفيذ أعمال تطهير للترع والأحواض والمحطات ، وصيانة 1565 بوابة، وتطهـير وصيانة التغطيات والسحارات والبيارات وأسفل الكباري بعدد 671 منشأ.

وتم استعراض جهود الإدارة المركزية لشئون المياه في متابعة المناسيب والتصرفات بشبكة الترع على مدار الساعة، واتخاذ القرارات المائية المناسبة لتحقيق اتزان الشبكة وتحقيق الدرجات والتصرفات اللازمة لكافة الاحتياجات المائية، مع المرور الدوري لمتابعة تطبيق المناوبات وقياس التصرفات ورصد أى عوائق لسريان المياه ، وتأمين المناسيب الآمنة أمام مآخذ محطات الشرب ومحطات الكهرباء خاصه خلال الموسم الشتوي الحالي، والتنسيق مع إدارات الري لتجديد رخامات رصد المناسيب وصيانة أجهزة التليمتري، ومتابعة جاهزية مفيضات الطواريء ومنشآت التحكم للتعامل مع موسم الأمطار والنوات.

كما جرى مناقشة وعرض رؤية الاستعداد لموسم أقصي الاحتياجات القادم في ضوء ما تحقق من نجاح في إدارة موسم أقصى الاحتياجات لعام ٢٠٢٤.

وفيما يخص الاستعداد للموسم الصيفي القادم، وجه الدكتور سويلم بتكثيف المجهودات المبذولة للتعامل الفعال والسريع مع النقاط الساخنة في المنظومة المائية خلال الموسم الصيفي المقبل من خلال المرور والمتابعة المستمرة لتحديد الاحتياجات اللازمة لحسم أي تحديات فى هذه النقاط ( تطهيرات – صيانة محطات - ... غيرها )، مع قيام مسئولي الإدارة المركزية لصيانة المجاري المائية بمتابعة تنفيذ خطة التعامل مع النقاط الساخنة بالتنسيق مع الإدارات العامة للري.

وتم خلال الاجتماع استعراض موقف المنظومة الإلكترونية لتطهيرات الترع والتي تتضمن موقف عقود تطهيرات الترع بالإدارات العامة للري خلال العام المائي الحالي ٢٠٢٤ - ٢٠٢٥، حيث وجه وزير الري بضرورة الانتهاء من كافة أعمال التطهيرات بحد أقصى شهر أبريل المقبل لضمان جاهزية كافة الترع قبل فترة أقصى الاحتياجات، مع استمرار الجاهزية لتنفيذ أي أعمال تطهيرات عاجلة خلال فترة أقصى الاحتياجات والتي تشهد نمو كبير للحشائش المائية في بعض المواقع نتيجة ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف .

وأكد سويلم أهمية هذه المنظومة الإلكترونية التي تُمكن متخذي القرار بالوزارة من متابعة معدلات التنفيذ، وتقييم مستويات أداء المقاولين القائمين بأعمال التطهيرات، موجها بقيام كافة الإدارات العامة الري بنهو إدخال كافة الأوامر الصادرة بعمليات التطهيرات الجارية في موعد أقصاه نهاية شهر يناير ٢٠٢٥ ، وقيام قطاع التفتيش الفني والمالي والإداري بمتابعة إدخال كافة أوامر التطهيرات ، وقيام الإدارة المركزية لصيانة المجاري المائية بإعداد تقرير عاجل حيال تطوير آليات صيانة الترع وإزالة الحشائش مع الحفاظ على جسور الترع.

وتم استعراض تقرير قطاع التفتيش الفني والمالي والإداري بشأن موقف التزام إدارات الرى بتطبيق المناوبات على الترع ، حيث شدد سويلم على ضرورة إلتزام كل إدارة ري بتطبيق جداول المناوبات المقررة على الترع ، لضمان حصول كافة المنتفعين على احتياجاتهم من المياه وبدون التأثير سلبا على أي منتفع.

وتم أيضا استعراض مجهودات الإدارة المركزية لصيانة المجاري المائية في مجال متابعة التطهيرات وصيانة محطات الخلط وصيانة البوابات والصيانة الوقائية.

كما تم خلال الاجتماع استعراض موقف استعداد إدارات التوجيه المائى التابعة لقطاع تطوير الري خلال الموسم الصيفى القادم بتفعيل المشاركة المجتمعية فى إدارة الموارد المياه من خلال روابط مستخدمي المياه ، بحيث تشارك الروابط مع أجهزة وزارة الرى في إدارة وتوزيع المناوبات بين المنتفعين على مستوى المساقي والترع وحسم المشاكل المتعلقة بأدوار المناوبات ، والتنسيق مع أجهزة وزارة الزراعة فيما يخص قيام المنتفعين بتطهير المساقي ، والمشاركة فى التوعية بعدم زراعة الأرز فى المناطق الغير مصرح لها بزراعته ، ومتابعة الروابط لأعمال صيانة وحدات الرفع التابعة للروابط وكذا الصيانة الدورية للمساقي المطورة.

ووجه الوزير بقيام قطاع تطوير الري بالتنسيق مع أجهزة وزارة الزراعة المختصة ورؤساء الإدارات المركزية للموارد المائية والري بالمحافظات، بسرعة إعداد حصر دقيق بأطوال المساقي الخاصة بنطاق الإدارات العامة للرى وتحديد المستهدف تطهيره منها لضمان دخول موسم أقصى الاحتياجات بيسر وعدم حدوث مشاكل في إيصال المياه للأراضي من خلال المساقي الخاصة التي لم يتم إزالة معوقات سريان المياه بها.

كما وجه بإعداد قطاع الري تقريرا عن إجراءات تحديث منظومة الرصد وقياس التصرفات والمناسيب ، وتطوير منظومة التيلميتري لرصد نوعية المياه وآليات القياس الحديثة بالترع المكشوفة ، وكذا تطوير آليات التحكم والتشغيل الآلي بشكل عام بما يتماشى مع مستهدفات الجيل الثاني لمنظومة الري (2.0).

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