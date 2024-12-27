أمطار تصل لـ"رعدية" ورياح.. توقعات طقس الساعات المقبلة

كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الساعات المقبلة والأحوال الجوية المتوقعة.

وقالت "الأرصاد"، إنه يسود خلال الساعات المقبلة، طقس بارد على أغلب الأنحاء، مائل للدفء على جنوب سيناء والصعيد.

حالة الطقس خلال الساعات المقبلة

وأضافت "الهيئة"، أن حالة الطقس اليوم تشهد انخفاضًا في درجات الحرارة على كافة الأنحاء بقيم تتراوح من 3 إلى 4 درجات مئوية.

وأوضحت أن طقس الساعات المقبلة يشهد اضطراب الملاحة البحرية على "بورسعيد ورفح والعريش"، وسرعة الرياح تتراوح ما بين 40 إلى 50 كم لكل ساعة.

وأشارت "الأرصاد"، إلى أن الطقس اليوم يشهد نشاطًا للرياح، على مناطق من السواحل الشمالية الغربية تكون مثيرة للرمال والأتربة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية ومدن القناة وشمال الصعيد، على فترات متقطعة.

وتابعت: طقس الساعات المقبلة يشهد أمطار خفيفة إلى متوسطة قد تكون رعدية أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، على فترات متقطعة.

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