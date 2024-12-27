خبير جيولوجي يكشف عدد الزلازل في منطقة سد النهضة خلال 2024

كتب - عمرو صالح:

كشف الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا بجامعة القاهرة، عن عدد الزلازل التي ضربت منطقة سد النهضة في إثيوبيا خلال عام 2024.

وأوضح شراقي، في منشور على صفحته الشخصية عبر موقع "فيسبوك"، أن الزلزال الثالث هذا الأسبوع وقع مساء 26 ديسمبر 2024، الساعة 6:28 م بتوقيت القاهرة، بقوة 4.5 درجة على مقياس ريختر وعمق 10 كم في الأخدود الإثيوبي، على بعد 150 كم شرق أديس أبابا، أي على مسافة 600 كم من سد النهضة. وكان الزلزال السابق في 21 و23 ديسمبر قد وقع في نفس المنطقة، بقوة 4.4 و4.6 درجة على التوالي.

وأشار شراقي إلى أن إجمالي عدد الزلازل في إثيوبيا ومحيطها خلال عام 2024 بلغ 41 زلزالًا تتجاوز قوتها 4 درجات، كان أشدها زلزالًا بقوة 5.2 درجة في 6 أكتوبر الماضي، والذي سجل أعلى قوة زلازل في العشر سنوات الأخيرة. وكان متوسط الزلازل في المنطقة قبل بدء تخزين المياه في سد النهضة في 2020 حوالي 5 زلازل سنويًا، فيما بلغ العدد في 2023 نحو 38 زلزالًا.

وتابع شراقي موضحًا أن سد النهضة يحتوي حاليًا على 60 مليار متر مكعب من المياه، ما يعادل 60 مليار طن، مما يشكل وزنًا كبيرًا على القشرة الأرضية الهشة في إثيوبيا، نتيجة وجود الأخدود الإفريقي الذي يقسم البلاد إلى نصفين، مما يزيد من تعرض المنطقة للزلازل والبراكين.

ورغم أن الزلازل الحالية التي ضربت منطقة سد النهضة كانت ضعيفة إلى متوسطة ولا تمثل تهديدًا مباشرًا للسد، نظرًا للمسافة البعيدة أو قوتها الضعيفة، أشار شراقي إلى أنه من المحتمل أن تحدث زلازل أقوى وأقرب من السد، مما قد يؤثر عليه، خاصة بعد اكتمال الملء. وأضاف أنه في حالة تكرار الزلازل بقوة أكبر، قد يكون لذلك تأثير على السد، مما يرفع من مستوى الخطر المستمر على مدار السنوات، خصوصًا في موسم الفيضان (يوليو-سبتمبر).

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