أمطار ورياح وبرودة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة

كتب- أحمد عبدالمنعم:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة، بداية من اليوم الجمعة حتى الأربعاء 1 يناير 2025.

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، انخفاض درجات الحرارة بداية من اليوم الجمعة بقيم تتراوح من 3 إلى 4 درجات على كافة الأنحاء، كما تنشط الرياح على مناطق من شمال البلاد وشمال الصعيد تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة.

كما توقعت أن يسود طقس بارد نهارًا على أغلب الأنحاء مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على المزروعات في شمال الصعيد ووسط سيناء ومناطق من الصحراء الغربية.

وأشارت الأرصاد إلى سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة قد تكون رعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري.

من السبت إلى الثلاثاء

أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، ونشاط رياح على كافة الأنحاء.

الأربعاء 1 يناير

نشاط رياح على مناطق جنوب الصعيد.







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