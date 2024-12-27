ما هي أعراض مخدر الاغتصاب وهل يمكن اكتشافه بالتحليل؟.. خبراء يوضحون

كتب- حسن مرسي:

أوضحت الدكتورة إيناس الجعفراوي، أستاذ قسم بحوث المخدرات بالمركز القومي للبحوث الجنائية، أعراض تعاطي مخدر الاغتصاب المعروف باسم GHB،

خلال حوارها مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" على فضائية "mbc مصر"، أشارت الجعفراوي إلى أنه من أبرز أعراض هذا المخدر هو أن الشخص قد يبقى مغيبًا عن الوعي لمدة تصل إلى نصف ساعة، بالإضافة إلى الشعور بالغثيان.

وأكدت أستاذ قسم بحوث المخدرات أن تناول عقار GHB قد يؤدي إلى مرحلة الإدمان إذا زادت الجرعات المتناولة، حيث يُستخدم في الأصل كمثبط للجهاز العصبي لعلاج حالات الأرق القهري.

من جانبه، أكد الدكتور محمد إسماعيل، أستاذ التخدير والرعاية المركزة، أن عقار GHB غير موجود في مصر، ولا يستخدمه الأطباء في التخدير خلال العمليات.

كما أوضح أنه يمكن اكتشاف مخدر الاغتصاب في الجسم خلال فترة تتراوح بين 6 إلى 12 ساعة بعد التعاطي.

وأشار أستاذ التخدير إلى أن هيئة الدواء الأمريكية أوقفت استخدام GHB في بداية التسعينات، بينما منعت منظمة الغذاء والدواء الأوروبية تداوله نهائيًا، رغم أنه لا يزال مصرحًا به في كندا.

في سياق متصل، أكد المستشار القانوني حسام حسن الجعفري أن جريمة الاغتصاب باستخدام عقار GHB قد لا تظهر في التحليل، مما يجعل من الصعب تحديد مرتكبي هذه الجرائم، إلا إذا اعترف الجاني بارتكابه للجريمة.

وأضاف الجعفري أن عقار GHB قد تم إدراجه ضمن جدول "مخدرات 1" بعد مارس الماضي، مما يجعل عقوبته تصل إلى الإعدام، مشددًا على أن التقارير العملية تشير إلى أن هذا المخدر يُطلق عليه اسم "مخدر الاغتصاب" ويستخدم بشكل أساسي في العديد من الجرائم.

واختتم الإعلامي شريف عامر بالتحذير من انتشار مخدر الاغتصاب، مشيرًا إلى أن عقار "GHB" هو منتج مُخلق صيدلانيًا ومصنف كمخدر، عبارة عن سائل عديم اللون والرائحة والطعم يتم إضافته إلى المشروبات،

ونوه عامر إلى أن العبوة التي قدم من خلالها الشرح على مخاطر العقار ليست مخدرًا بل محلول تنظيف عدسات نظارته، "اللي ظهر في إيدي على الهواء محلول تنضيف عدسات نضارتي وليس مخدر الاغتصاب"