نشرة التوك شو| الحكومة تكشف حقيقة منشور التعيينات الحكومية الجديدة وتوضح موقف السلع الاستراتيجية بالأسواق

تناولت برامج التوك شو، اليوم الخميس، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها:

متحدث الوزراء: توقعات بتقليص الأعباء في 2025 بناءً على التقارير الدولية

قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء إنه وفقًا للمؤشرات شهد العام 2024 العديد من التحديات الاقتصادية حيث سددت مصر 38.7 مليار دولار من الديون المستحقة

خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر"، عبر فضائية "mbc مصر"، أكد الحمصاني، أن عام 2025 سيشهد أعباء أقل وفقًا للتقارير الدولية والحكومة لديها قدر كبير من الحوكمة لخفض الدين الخارجي ومعدلات التضخم.

متحدث الحكومة يكشف موقف السلع الاستراتيجية بالأسواق

كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، تفاصيل اجتماع مجلس المحافظين اليوم مع رئيس الوزراء، مشيرًا إلى أن الاجتماع اليوم شهد تأكيد الدكتور مصطفى مدبولي على مواصلة العمل لتوفير مخزون كافٍ من مختلف أنواع السلع الأساسية.

خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري ببرنامج حقائق وأسرار المذاع على قناة صدى البلد، وشدد الحمصاني على أنه تم التشديد على ضرورة القيام بالمتابعة المستمرة للأسواق وضبط الأسعار، مع تشديد الرقابة من خلال التنسيق بين الجهات وأجهزة الدولة المعنية؛ لتحقيق الانضباط في الأسواق ومنع احتكار أية سلعة، موجها بأن تكون أسواق اليوم الواحد لمدة يومين، في إطار الحرص على توفير السلع للمواطنين بشكل دائم بأسعار مناسبة.

متحدث الوزراء يكشف حقيقة المنشور المتداول بشأن التعيينات الحكومية الجديدة

كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، حقيقية المنشور المتداول على منصات التواصل الاجتماعي بشأن خطاب التعيينات الحكومية، مركدا على أنه خطاب عار تماما من الصحة.

وحول اجتماع مجلس المحافظين اليوم مع رئيس الوزراء، أشار خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري ببرنامج حقائق وأسرار المذاع على قناة صدى البلد، إلى أن الاجتماع اليوم شهد تأكيد الدكتور مصطفى مدبولي على مواصلة العمل لتوفير مخزون كافٍ من مختلف أنواع السلع الأساسية.

مصطفى بكري يكشف عن توجيهات عاجلة من الرئيس السيسي للفريق أسامة ربيع

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أنه اجتمع اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، مشيرا إلى أن هذا الاجتماع يأتي بعد انخفاض إيرادات قناة السويس، نتيجة الأحداث في المنطقة والبحر الأحمر ومضيق باب المندب وأثرت بالسلب على حركة الملاحة في القناة وحركة التجارة العالمية.

وقال بكري، خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار"، عبر فضائية “صدى البلد”، أن سفن التجارة العالمية كان عليها سلك طريق رأس الرجاء الصالح، مؤكدًا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أستعرض المشروعات الجارية لتحديث المجرى الملاحي لقناة السويس، لتعزيز قيمتها ودورها في سلاسل الإمداد والتجارة العالمية، بما في ذلك انتهاء العمل بمشروع القطاع الجنوبي بالكامل، بالإضافة إلى توسيع مساحة المجرى الملاحي من الكيلو ١٣٢ إلى الكيلو ١٦٢، لإتاحة مرور السفن العملاقة، والإنتهاء من مشروع "الازدواج الكامل للمجرى الملاحي للقناة" من الكيلو ١٢٢ إلى الكيلو ١٣٢، مما يسهم في زيادة حجم الشحن وتسريع حركة مرور السفن في الاتجاهين.

هل ذُكرت كلمة "وطن" في القرآن الكريم؟.. أمين الفتوى يُجيب

أكد الدكتور محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على أهمية مفهوم الوطن في الإسلام، مشيرًا إلى أن النصوص الدينية تحث على حب الوطن والدفاع عنه.

خلال حوار مع الإعلامية زينب سعد الدين، بحلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، أوضح الدكتور عبدالسميع أن كلمة "الوطن" أو "الوطنية" قد لا ترد بصيغة صريحة في النصوص الدينية، إلا أن المعنى مستفاد من العديد من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية.

إزاي تحافظ على عينك لو بتستخدم الكمبيوتر باستمرار؟.. أستاذ جراحة عيون يوضح

أكد الدكتور أحمد جمعة، أستاذ طب وجراحة العيون بالأزهر ونائب مدير مستشفى الحسين الجامعي، على أهمية اتخاذ احتياطات ضرورية للحفاظ على صحة العين في ظل الاستخدام المستمر للأجهزة الإلكترونية مثل الكمبيوتر والموبايل.

وخلال حواره في برنامج "البيت" المذاع على قناة الناس، أوضح جمعة، أن الاستخدام المطول لهذه الأجهزة يمكن أن يؤدي إلى إجهاد العين وجفافها، مشيرًا إلى وجود عدة خطوات يمكن اتباعها لتقليل هذه الأضرار.