نقيب الأشراف يعزي جمهورية أذربيجان قيادةً وحكومةً وشعبًا في ضحايا طائرة الركاب

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

أعرب السيد الشريف نقيب السادة الأشراف، عن خالص تعازيه لرئيس أذربيجان إلهام علييف وجمهورية أذربيجان قيادةً وحكومةً وشعبًا، في الحادث الأليم الذي وقع جرَّاء تحطُّم طائرة ركَّاب وأسفر الحادث عن وقوع العديد من الضحايا والمصابين.

وتقدَّم السيد محمود الشريف نقيب السادة الأشراف، بخالص التعازي إلى أسر الضحايا، داعيًا الله تعالى أن يتغمدهم برحمته ويسكنهم فسيح جناته.

ودعا نقيب السادة الأشراف، المولى عز وجل بأن يمن على الجرحى والمصابين بالشفاء العاجل، وأن يعمَّها السلام والأمان وأن يحفظ الجميع من كل سوء.

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