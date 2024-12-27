تكريم مدحت بركات في مهرجان "عقار مصر" بحضور وزراء وشخصيات عامة

كرم مهرجان "عقار مصر" المهندس مدحت بركات، رئيس حزب أبناء مصر، بحضور عدد من المسؤولين الحكوميين والشخصيات العامة والسياسية.

وأعلن المهندس طارق شكري، الرئيس الشرفي لحفل "عقار مصر – THE BEST REAL ESTATE 24" ورئيس غرفة صناعة التطوير العقاري باتحاد الصناعات ووكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن انطلاق فعاليات الحفل أمس الثلاثاء، تحت رعاية وحضور المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، والدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، والمهندس عادل النجار، محافظ الجيزة.

شهد الحفل حضور تمثيل دبلوماسي رفيع المستوى، مع مشاركة سفراء عدد من الدول العربية، منهم السفير عبدالمطلب ثابت، سفير دولة ليبيا، والسفيرة مريم الكعبي، سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة، والسفير الدكتور قحطان طه خلف، سفير جمهورية العراق لدى مصر، بالإضافة إلى العديد من الشخصيات العامة والسياسية.

شملت فعاليات الحفل جلسة نقاشية حول حصاد عام 2024 في القطاع العقاري، يشارك فيها المهندس عمرو سليمان، رئيس مجلس إدارة شركة ماونتن فيو، والمهندس وائل الديب، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة طلعت مصطفى، والمهندس أحمد صبور، رئيس مجلس إدارة شركة الأهلي صبور، والمهندس عبدالله سلام، الرئيس التنفيذي لشركة مدينة مصر، والمهندس أيمن عامر، المدير العام لشركة سوديك.

ويعد مهرجان "عقار مصر – THE BEST REAL ESTATE 24" تنظمه قناة صدى البلد وبرنامج "عقار مصر"، بالتعاون مع شركة ماستر بوينت للحلول التسويقية وتنظيم المؤتمرات والمعارض، وبشراكة استراتيجية مع غرفة التطوير العقاري وجمعية مطوري القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية برئاسة المهندس محمد البستاني، بالإضافة إلى عدد من شركات التطوير العقاري الكبرى.