متحدث الوزراء: توقعات بتقليص الأعباء في 2025 بناءً على التقارير الدولية

كتب- حسن مرسي:

قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء إنه وفقًا للمؤشرات شهد العام 2024 العديد من التحديات الاقتصادية حيث سددت مصر 38.7 مليار دولار من الديون المستحقة

خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر"، عبر فضائية "mbc مصر"، أكد الحمصاني، أن عام 2025 سيشهد أعباء أقل وفقًا للتقارير الدولية والحكومة لديها قدر كبير من الحوكمة لخفض الدين الخارجي ومعدلات التضخم.

وأشار متحدث الوزراء، إلى أن الحكومة وافقت على طرح جميع المطارات على القطاع الخاص، مؤكدًا أن زيادة معدلات السياحة الوافدة مرتبطة بمضاعفة عدد الغرف الفندقية .

وشدد المستشار محمد الحمصاني، على أن الحكومة تستهدف تخفيف الأعباء على المستثمرين في القطاع السياحي لتحقيق نمو كبير في أعداد السياح وبالتالي زيادة الموارد الدولارية.

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