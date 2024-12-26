بحضور الجلاد وعبدالعال.. زفاف ابن شقيق ثروت سويلم على ابنة النائبة فايزة صالح -(صور)

كتب- أحمد عبدالمنعم:

تصوير- هاني رجب:

أقيم مساء اليوم الخميس، بدار الحرس الجمهوري حفل زفاف محمد فايز ابن شقيق النائب ثروت سويلم، على ابنة النائبة فايزة صالح بحضور العديد من الشخصيات العامة والسياسية.

وحرص الكاتب الصحفي مجدي الجلاد رئيس تحرير مجموعة أونا للصحافة والإعلام، على تقديم التهنئة، كما حضر المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب والدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب السابق، ووزير التنمية المحلية السابق اللواء هشام آمنة.

كما حضر الحفل النائب مصطفى بكري والنائب اللواء يحيى العيسوي والنائب محمود سعد والنائب محمود توشكى والدكتورة حياة عبدون والنائب أمين مسعود وعدد كبير من النواب ونجوم الإعلام.