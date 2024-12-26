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تفعيل خدمة استقبال طلبات تراخيص المباني بالمدن الجديدة إلكترونيًا في هذا الموعد

11:09 م الخميس 26 ديسمبر 2024

تراخيص المباني بالمدن الجديدة

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كتب- أحمد عبدالمنعم:

أعلنت الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عن تفعيل خدمة استقبال طلبات تراخيص المباني بالمدن الجديدة إلكترونياً، اعتباراً من أول يناير المقبل 2025، بهدف التيسير على المواطنين والمستثمرين بالمدن الجديدة.

وكتبت الصفحة في منشور لها، إنه يتلقى طلبات تراخيص المباني بالمدن الجديدة عبر الموقع الإلكتروني لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة من خلال تقديم الطلبات ورفع الرسومات والمستندات المطلوبة، وسداد الرسوم عبر الرابط التالي.. اضغط هنا

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مجلس الوزراء فيسبوك تراخيص المباني بالمدن الجديدة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
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