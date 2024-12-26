"قومي المرأة" يهنئ مايا مرسي لانتخابها رئيسا لوزراء الشؤون الاجتماعية العرب

كتبت- نور العمروسي:

تقدم المجلس القومي للمرأة برئاسة المستشارة أمل عمار وجميع عضواته وأعضائه وأمانته العامة وفروعه بالمحافظات بخالص التهاني إلى الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الإجتماعي بمناسبة إنتخابها رئيسة للدورة الـ 81 للمكتب التنفيذي لوزراء الشؤون الإجتماعية العرب لمدة عامين.

وأعربت المستشارة أمل عمار، عن سعادتها وفخرها بانتخاب الدكتورة مايا مرسي لهذا المنصب الرفيع فهو منصب مستحق وبجدارة نظراً لتاريخها الحافل بالإنجازات ولكفائتها المهنية وخبراتها الدولية الكبيرة، بالإضافة إلى النجاحات التى حققتها فى جميع الملفات التى وكلت إليها.

وأشارت إلى أن هذا الانتخاب جاء نتيجة الإنجازات والخبرات والجهد الكبير والملموس للدكتورة مايا مرسي فى مجال العمل التنموي وتقديرًا لكفائتها العلمية والمهنية متمنية لها المزيد من التقدم ودوام النجاح والتوفيق.

يُذكر أن أعمال الدورة الـ 44 لمجلس وزراء الشؤون الإجتماعية العرب التي انعقدت في العاصمة البحرينية المنامة شهدت إنتخاب الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الإجتماعي المصرية رئيسة للدورة الـ 81 للمكتب التنفيذي لوزراء الشؤون الإجتماعية العرب لمدة عامين كما تم إنتخاب وفاء أبو بكر الكيلاني وزيرة الشؤون الإجتماعية بدولة ليبيا نائباً لرئيس المكتب التنفيذي.