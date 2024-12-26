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لمدة 6 ساعات.. تعرف على أماكن انقطاع المياه في بعض المناطق بالجيزة غدًا

10:33 م الخميس 26 ديسمبر 2024

قطع مياه الشرب

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كتب- أحمد عبدالمنعم:

كشفت محافظة الجيزة، عن قطع المياه بمناطق: طريق إسكندرية الصحراوي، منشية البكاري، الطوابق فيصل، كفر غطاطي، اللبيني ومتفرعاته، آخر فيصل من الرماية حتى المريوطية، حدائق الأهرام القديمة، کرداسة، لمدة 6 ساعات.

وأضافت المحافظة أن انقطاع المياه بدءًا من الساعة 12 مساء الجمعة الموافق 27-12-2024 وحتى الساعة 6 صباح يوم السبت 28-12-2024.

وأوضحت أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي أفادت بأن قطع المياه في إطار تنفيذ أعمال تحويل خط مياه الشرب قطر 1000 مم بمسار محور ناهيا بطول 4.2 كم وتعارض الخط مع أعمال المحور، الأمر الذي يستلزم قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة بأعمال فطم خط المياه القائم قطر 1000 مم، الواقع بمسار محور ناهيا؛ لتشغيل خط مياه جديد بديلًا عن خط المياه القائم.

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