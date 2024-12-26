مصطفى بكري يكشف عن توجيهات عاجلة من الرئيس السيسي للفريق أسامة ربيع

كتب- حسن مرسي:

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أنه اجتمع اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، مشيرا إلى أن هذا الاجتماع يأتي بعد انخفاض إيرادات قناة السويس، نتيجة الأحداث في المنطقة والبحر الأحمر ومضيق باب المندب وأثرت بالسلب على حركة الملاحة في القناة وحركة التجارة العالمية.

وقال بكري، خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار"، عبر فضائية “صدى البلد”، أن سفن التجارة العالمية كان عليها سلك طريق رأس الرجاء الصالح، مؤكدًا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أستعرض المشروعات الجارية لتحديث المجرى الملاحي لقناة السويس، لتعزيز قيمتها ودورها في سلاسل الإمداد والتجارة العالمية، بما في ذلك انتهاء العمل بمشروع القطاع الجنوبي بالكامل، بالإضافة إلى توسيع مساحة المجرى الملاحي من الكيلو ١٣٢ إلى الكيلو ١٦٢، لإتاحة مرور السفن العملاقة، والإنتهاء من مشروع "الازدواج الكامل للمجرى الملاحي للقناة" من الكيلو ١٢٢ إلى الكيلو ١٣٢، مما يسهم في زيادة حجم الشحن وتسريع حركة مرور السفن في الاتجاهين.

وتابع مقدم برنامج "حقائق وأسرار"، أن مصر تتحمل خسائر كبيرة من بينها 7 مليار دولار ولكن الأهم لدى القيادة السياسية هو الحفاظ على الأمن القومي المصري، مؤكدا أن مصر تدير كافة المفات بحكمة وحسم لأن الهدف الأن هو زعزعة الاستقرار في الدولة المصرية واسقاط الدولة.

وأشار مصطفى بكري إلى أن هناك شائعات مستمرة ضد الدولة، مؤكدا أن الرئيس السيسي أكد أن هناك أجهزة استخبارات هي من تقوم بنشر الشائعات لكسر إرادة المصريين

اقرأ أيضًا:

وزير العمل لـ"مصراوي": صرف منحة عمال التراحيل وزيادة قيمتها 100%.. في هذا الموعد

بيان عاجل من "السياحة" بشأن حقيقة الاعتداء على "سائح روماني" بشرم الشيخ

احترس من طقس الساعات المقبلة.. رياح وانخفاض الحرارة والصغرى تصل لـ4 مئوية