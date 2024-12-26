وزير الشباب: مصر تسعى لتوفير بيئة داعمة لذوي الهمم

كتب- نشأت علي:

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن الدولة المصرية تسعى جاهدة لتوفير بيئة داعمة تُنمي مهارات ذوي الهمم وتكتشف مواهبهم، مشيراً إلى أن المجتمع الذي يقدر أبناءه من ذوي الهمم هو مجتمع يحقق التنمية الشاملة والمستدامة.

وأشاد وزير الشباب والرياضة، في كلمة تسجيلية له تم إذاعتها خلال الملتقي الأول لدعم ذوي الهمم، والذي يعقد بالمركز الثقافي المصري بالرياض تحت شعار " تعزيز قيادة الأشخاص ذوي الهمم لمستقبل شامل ومستدام" بالجهود المبذولة لدعم ذوي الهمم، مشيراً إلى أهمية هذا الملتقى التوعوي، خاصة أن هذا الحدث يتزامن مع اليوم العالمي لذوي الهمم، ويأتي في إطار الاهتمام الدولي والمحلي بهذه الفئة الهامة في المجتمع.

ويشارك في المؤتمر الأميرة دانية بنت عبدالله بن سعود آل السعود مديرعام مركز العباقرة النهارية والمدير التنفيذي لجمعية أصدقاء ذوي الاعاقة ، والنائب الدكتور محمود حسين ، رئيس الاتحاد والنائب سيد سمير ، والمستشار الثقافي لجمهورية مصر العربية بالسعودية الدكتور أحمد سعيد منصور والاعلامي علاء خليل ، امين صندوق الاتحاد ، والمهندس امجد المناوي رئيس لجنة التطوير بالاتحاد والمحاسب شريف النسيرى والمحاسب محمد شحاتة أعضاء مجلس إدارة اتحاد شباب المصريين بالخارج والدكتور علي حنفي رئيس لجنة ذوى الهمم بالاتحاد.

وعبّر الوزير، عن سعادته الكبيرة بالمشاركة في هذا الملتقى، مشيراً إلى أن تنظيمه تم برعاية السفارة والقنصلية المصرية والمكتب الثقافي والتعليمي بالرياض، بالتعاون مع اتحاد شباب المصريين بالخارج، ومركز "انهض" للتأهيل الشامل، مثنيا بالجهود المشتركة التي تهدف إلى تعزيز دمج ذوي الهمم في المجتمع وتمكينهم من تحقيق طموحاتهم.

واختتم الوزير كلمته، بتقديم الشكر للأميرة دانية بنت عبدالله بن سعود على دعمها لهذا الحدث، ولكل الجهات المشاركة التي ساهمت في إنجاح الملتقى، متمنياً عاماً جديداً يحمل الخير والتقدم للجميع.

من جانبه قال الدكتور محمود حسين، رئيس اتحاد شباب المصريين بالخارج، إن الاتحاد حريص خلال الفترة المقبلة على إطلاق عدد من المبادرات التي تخدم ذوي الهمم وذلك تماشيا مع مبادرة بداية جديدة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي لبناء الإنسان.

وأشاد رئيس اتحاد شباب المصريين بالخارج، بعمق العلاقات المصرية السعودية، وحسن ما يلقاه المصريين من معاملة، مشيرًا إلى أنه على الرغم من حداثة اتحاد شباب المصريين، إلا أنه يقدم خدمات لجميع المصريين في مختلف دول العالم ، باعتباره له جذور قوية في الخدمة التي تشغل جميع المصريين.

يذكر أن الملتقي الاول لذوي الهمم نظمه اتحاد شباب المصريين بالخارج برئاسة الدكتور محمود حسين ، بالتعاون مع المركز الثقافى المصرى بالعاصمة السعودية الرياض ، تحت شعار " تعزيز قيادة الأشخاص ذوي الهمم لمستقبل شامل ومستدام" والذي يعقد تحت رعاية السفارة والقنصلية المصرية بالرياض ، ووزارة الشباب وذلك تنفيذا لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي بداية جديدة لبناء الإنسان.