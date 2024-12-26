هل ذُكرت كلمة "وطن" في القرآن الكريم؟.. أمين الفتوى يُجيب

كتب- حسن مرسي:

أكد الدكتور محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على أهمية مفهوم الوطن في الإسلام، مشيرًا إلى أن النصوص الدينية تحث على حب الوطن والدفاع عنه.

خلال حوار مع الإعلامية زينب سعد الدين، بحلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، أوضح الدكتور عبدالسميع أن كلمة "الوطن" أو "الوطنية" قد لا ترد بصيغة صريحة في النصوص الدينية، إلا أن المعنى مستفاد من العديد من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية.

وأشار إلى أن آية قرآنية كريمة في سورة النساء تذكر أن الخروج من الديار أو الوطن يُعد من أكبر المصائب التي يواجهها الإنسان، حيث جعل الله سبحانه وتعالى في الآية الخروج من الدار قرينًا لقتل النفس، مما يدل على عظم معاناة الإنسان عندما يُجبر على مغادرة وطنه.

كما استشهد الدكتور عبدالسميع بحديث شريف يدعو إلى الشهادة في سبيل الدفاع عن الوطن، مؤكدًا أن الدفاع عن الأرض والعرض والوطن يعتبر من أسمى الأعمال التي يمكن أن يقوم بها المسلم.

وبالتالي، أكد أمين الفتوى أن الشريعة الإسلامية تحث على حب الأوطان والاهتمام بها، وتدعو إلى الدفاع عنها بكل الوسائل الممكنة، حتى لو تطلب الأمر التضحية بالنفس في سبيل حماية الوطن.

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