إزاي تحافظ على عينك لو بتستخدم الكمبيوتر باستمرار؟.. أستاذ جراحة عيون يوضح

كتب- حسن مرسي:

أكد الدكتور أحمد جمعة، أستاذ طب وجراحة العيون بالأزهر ونائب مدير مستشفى الحسين الجامعي، على أهمية اتخاذ احتياطات ضرورية للحفاظ على صحة العين في ظل الاستخدام المستمر للأجهزة الإلكترونية مثل الكمبيوتر والموبايل.

وخلال حواره في برنامج "البيت" المذاع على قناة الناس، أوضح جمعة، أن الاستخدام المطول لهذه الأجهزة يمكن أن يؤدي إلى إجهاد العين وجفافها، مشيرًا إلى وجود عدة خطوات يمكن اتباعها لتقليل هذه الأضرار.

أوصى أستاذ طب وجراحة العيون باستخدام قطرات مرطبة للعين بانتظام أثناء استخدام الأجهزة الإلكترونية، حيث أن قلة الرمش تؤدي إلى جفاف العين. وأكد على ضرورة استخدام قطرات العين أثناء النظر إلى الشاشة مباشرة، وليس قبل أو بعد ذلك.

كما نصح بتقسيم وقت العمل إلى فترات لا تتجاوز 50 دقيقة متواصلة أمام الشاشة، مع ضرورة أخذ استراحة لمدة دقيقة واحدة بعيدًا عن الأجهزة.

كما شدد جمعة على أهمية الحفاظ على عدد مرات الرمش الطبيعي، والذي يتراوح بين 12 إلى 20 مرة في الدقيقة، أثناء العمل على الكمبيوتر أو الموبايل، لتجنب الجفاف الناتج عن قلة الرمش.

وحذر من الجلوس في أماكن مظلمة أو أمام شاشات ساطعة، حيث أن الضوء الساطع قد يؤثر سلبًا على صحة الشبكية.

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