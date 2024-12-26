الشيخ خالد الجندي يوضح أهمية تربية الأبناء على القرآن الكريم

كتب- حسن مرسي:

أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، على أهمية دور الأسرة والمجتمع في تربية الأجيال الصاعدة.

خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون" سلط الجندي الضوء على سورة لقمان، معتبراً إياها نموذجاً مثالياً للتربية الإسلامية، مشددًا على أن تربية الأبناء ليست مسؤولية الأب والأم فقط، بل هي مسؤولية المجتمع بأكمله.

وأشار إلى أن القرآن الكريم قد خصص سورة كاملة للحديث عن تربية الأبناء، وهي سورة لقمان، التي تحكي قصة رجل حكيم قام بتربية ابنه تربية صالحة.

وقال الشيخ الجندي: "إن قصة لقمان الحكيم تبرز أهمية دور الأب في حياة ابنه، وكيف أن التربية الصالحة تبدأ من المنزل، فلقمان لم يكن نبياً، ولكنه كان رجلاً عادياً، ولكن حكمة الله اختاره ليكون قدوة في التربية الصالحة."

وأوضح أن القرآن الكريم مليء بالقصص التي تؤكد على أهمية تربية الأبناء على الأخلاق والقيم الإسلامية، مشيرًا إلى أن الأنبياء كانوا يدعون قومهم إلى الله، ولكن لقمان كان يدعو ابنه، وهذا يدل على أهمية بدء التربية من الأسرة.

ودعا الشيخ خالد الجندي الأهل إلى أن يكونوا قدوة لأبنائهم، وأن يحرصوا على تربيتهم على القرآن الكريم والسنة النبوية، كما أكد على أهمية الحوار بين الأهل والأبناء، والاستماع إلى مشاكلهم وهمومهم.

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