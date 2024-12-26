أستاذ جراحة عيون: إهمال علاج التهاب الجيوب الأنفية قد يسبب ضررًا كبيرًا للعين

كتب- حسن مرسي:

أكد الدكتور أحمد جمعة، أستاذ طب وجراحة العيون بالأزهر ونائب مدير مستشفى الحسين الجامعي، على أهمية التفريق بين التهاب الجيوب الأنفية وأثره على العين موضحا أنه في حالات التهاب الجيوب الأنفية، قد يؤثر هذا الالتهاب على العين بشكل مباشر، خاصة إذا كان هناك تورم أو التهابات في الأنسجة المحيطة بالعين.

وأشار أستاذ طب وجراحة العيون بالأزهر ونائب مدير مستشفى الحسين الجامعي، خلال حوار مع الإعلامية مروة شتلة، ببرنامج "البيت"، المذاع على قناة الناس، اليوم الخميس، إلى أن الجيوب الأنفية تحتوي على خمسة تجاويف حول العين، كل واحدة منها تحتوي على هواء وتحتاج إلى ضغط معين، وعندما يزيد هذا الضغط عن حد معين، يمكن أن يؤثر على العين ويؤدي إلى أعراض مثل الشعور بألم في العين أو صعوبة في تحريكها، خاصة عند تحريك العين في اتجاهات معينة، كما قد يعاني المريض من ألم شديد عند الميل للأمام أو محاولة السجود، وهو ما يعد من أبرز علامات التهابات الجيوب الأنفية المزمنة.

وأوضح أن الجيوب الأنفية الكبرى تقع في الجزء العلوي والسفلي من الوجه، ويمكن أن يتسبب ارتفاع الضغط في هذه الجيوب في شعور الشخص وكأن عينيه ستسقط، وهو ما يعد مؤشرًا على وجود التهاب في الجيوب الأنفية، وفي حالة تطور الالتهاب بشكل مزمن، قد يؤدي ذلك إلى صعوبة في تحريك العين أو شعور بالألم عند محاولة تحريكها في اتجاهات معينة.

وأضاف أنه في حال زادت التهابات الجيوب الأنفية عن حدها، قد تتأثر الأنسجة المحيطة بالعين، مما يستدعي تدخلًا طبيًا عاجلًا، يتم العلاج باستخدام الأدوية المضادة للالتهابات والمسكنات لتهدئة الأعراض، وفي حال تطور الحالة، قد يتطلب الأمر استخدام الكورتيزون أو حتى الحقن حول العين لتقليل الالتهابات.

اقرأ أيضًا:

وزير العمل لـ"مصراوي": صرف منحة عمال التراحيل وزيادة قيمتها 100%.. في هذا الموعد

بيان عاجل من "السياحة" بشأن حقيقة الاعتداء على "سائح روماني" بشرم الشيخ

احترس من طقس الساعات المقبلة.. رياح وانخفاض الحرارة والصغرى تصل لـ4 مئوية