حقيقة وفاة إمام بالأوقاف بسبب الإساءة إليه من بعض الأشخاص

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

أعلنت وزارة الأوقاف، أن ما تداولته بعض صفحات التواصل الاجتماعي بشأن وفاة إمام مسجد باسم "مسجد حراء" أو "مسجد بدر" بمنطقة الشيخ زايد إثر سكتة قلبية حادة بعد تعرضه للإساءة من أحد الأشخاص، لا أساس له من الصحة.

وأكدت وزارة الأوقاف أنه لا يوجد مسجد بهذا الاسم من الأصل في منطقة الشيخ زايد.

وأعلنت مديرية أوقاف الجيزة بعدم تسجيل أية واقعة مشابهة بين أئمة المساجد أو خطباء المكافأة المعتمدين لديها.

وأهابت الوزارة بالمواطنين تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الأخبار المختلقة التي تهدف إلى إثارة العواطف أو البلبلة لما ينطوي عليه ذلك من التضليل المعلوماتي - سواءً أكان مقصودًا أو عن طريق التعاطف؛بالجميع التحلي بالصدق الذي هو أمر شرعي وفضيلة أخلاقية، حفظ الله جميع منسوبي الوزارة، وحفظ بلادنا من كل مكروه وسوء، ووفقنا جميعًا إلى تحري الصدق والتثبّت.

وتداولت صفحات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية منشورات تزعم وفاة أحد الأئمة بسبب تعرضه للإساءة من بعض الأشخاص.

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